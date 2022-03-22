Rusya Savunma Bakanlığından kafa karıştıran açıklama!

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sürüyor. Sivilleri de hedef alan Rus birlikleri, dün akşam başkent Kiev'deki bir alışveriş merkezine saldırmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki alışveriş merkezinin vurulma anının görüntülerini paylaştı. Saldırının nedenine dair şaşırtan bir açıklama yapıldı.

SALDIRIDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ukrayna Devleti Acil Durum Hizmetleri, Rus birliklerinin başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Moskova'nın savunma bakanlığı tarafından yayınlanan drone görüntülerinde, Ukrayna'ya ait Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) olarak tanımlanan ekipmanın Kiev'de hareket ettiği görülüyor. İşte o anlar…

MÜHİMMAT DEPOSUYDU

Bakanlık ayrıca Ukraynalı yetkililerin şehirlerin yerleşim bölgelerindeki sivil binaları atış mevzii olarak kullandığını da iddia etti. Kendi saldırılarının askeri altyapıya karşı hassas saldırılar olduğunu ve asla sivillere karşı olmadığını belirtti.

Bakanlık, birden fazla roketatardan oluşan bir takımın ve çalışmayan bu alışveriş merkezindeki mühimmat deposunun imhası için "yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar" kullandıklarını belirtti.



