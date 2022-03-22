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Rusya Savunma Bakanlığından kafa karıştıran açıklama!

22.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de pazar akşamı vurulan AVM ile ilgili açıklamalarda bulundu. 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda hedef olan alışveriş merkezinin çalışmadığını ve aslında Ukrayna kuvvetleri tarafından roket deposu olarak kullanıldığını iddia etti. Batı medyasını ise yanlış bilgi vermekle suçladı.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar sürüyor. Sivilleri de hedef alan Rus birlikleri, dün akşam başkent Kiev'deki bir alışveriş merkezine saldırmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'deki alışveriş merkezinin vurulma anının görüntülerini paylaştı. Saldırının nedenine dair şaşırtan bir açıklama yapıldı.

SALDIRIDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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Ukrayna Devleti Acil Durum Hizmetleri, Rus birliklerinin başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8 olduğu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Moskova'nın savunma bakanlığı tarafından yayınlanan drone görüntülerinde, Ukrayna'ya ait Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) olarak tanımlanan ekipmanın Kiev'de hareket ettiği görülüyor. İşte o anlar…

MÜHİMMAT DEPOSUYDU

Bakanlık ayrıca Ukraynalı yetkililerin şehirlerin yerleşim bölgelerindeki sivil binaları atış mevzii olarak kullandığını da iddia etti. Kendi saldırılarının askeri altyapıya karşı hassas saldırılar olduğunu ve asla sivillere karşı olmadığını belirtti.

Bakanlık, birden fazla roketatardan oluşan bir takımın ve çalışmayan bu alışveriş merkezindeki mühimmat deposunun imhası için "yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar" kullandıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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