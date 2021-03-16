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Rusya Twitter'ı 1 ay içerisinde engelleyebilir

16.03.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Rusya Twitter'ı 1 ay içerisinde engelleyebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter’ın bir ay içerisinde tümüyle engellenebileceğini açıkladı.

Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, Rusya’da hızı yavaşlatılan Twitter’ın “yasaklı içerikleri” kaldırması için bir ay süreyle inceleneceğini söyledi.

GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEZSE TWİTTER ENGELLENEBİLİR

Söz konusu sürenin bitiminde Twitter’a yönelik gerekli kararın alınacağını belirten Subbotin, “Rus mevzuatının gereklerini yerine getirmezse, Twitter’ın Rusya’da tamamen engellenmesi konusunu ele alacağız. Eğer gerekleri yerine getirirlerse, mevcut yaptırımları kaldıracağız.” dedi.

Twitter spaces nedir? Nasıl kullanılır?Twitter spaces nedir? Nasıl kullanılır?

Roskomnadzor, 10 Mart’ya aldığı kararla, intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya
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