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Rusya-Ukrayna geriliminde Zelenskiy konuştu: "Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında"

12.02.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın nefesini tuttuğu Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanmaya devam ediyor. Dün arka arkaya yapılan açıklamaların ardından savaşın her an başlayabileceği yönünde endişeler arttı. Son olarak Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgal edebileceği yönündeki iddialara dair Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den de bir açıklama geldi. Halka sükunet çağrısında bulunan Zelenskiy, “Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında.” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna geriliminde Zelenskiy konuştu: "Kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında"

Rusya’nın Ukrayna sınırlarında sürdürdüğü tatbikatlar ve çok sayıda ülkenin Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasıyla gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınının ABD istihbarat raporlarına göre önümüzdeki 16 Şubat’ta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik haberine atıfta bulunarak, "Rusya’nın 16 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal edeceğine dair yüzde 100 bilgi varsa bu ek bilgileri bize sunun. Bugün bu bilgi havuzunda derin ve tam ölçekli savaş için yoğun bilgiler var. Hatta bunun için tarihler bile açıklanıyor" dedi.

"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Zelenskiy, "Rusya’nın saldırı ihtimaliyle ilgili her an sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu tür girişimlerin önceden duyurulmadan olacağını anlıyoruz. Bu nedenle her şeye hazır olmamız gerektiğine çalışıyoruz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir sınırdan herhangi bir adıma hazırız. Bence uzmanlarımız, personelimiz, bakanlıklarımız ve ordumuz çok ciddi bir seviyede çalışıyor" şeklinde konuştu.

"PLANLI HAREKET EDİYORUZ, KİMSEDEN KORKMUYORUZ, PANİK YAPMAYIN, HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Tüm tehditlere karşı önlemler aldıklarını ve askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini söyleyen Zelenskiy, sükunet çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Herhangi bir saldırının önce devlet içinde istikrarsızlaştırmayla başladığını biliyoruz. Aynı zamanda sınır bölgelerimizde tatbikatlarımız da olacak. Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki panik havasını dağıtmak için halka sükunet çağrısında bulundu. Açıklamada, "Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir. Rusya’yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz" denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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