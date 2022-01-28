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Rusya-Ukrayna krizi büyüyor: Soğuk Savaş dönemindeki gibi...

28.01.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini, durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu söyledi. Öte yandan Biden yönetimi, ABD'nin en büyük bankalarıyla Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olası yaptırımları görüştü.

Rusya-Ukrayna krizi büyüyor: Soğuk Savaş dönemindeki gibi...

Dünya Rusya-Ukrayna krizini yakından takip ediyor. Suların ısındığı bölgeyle ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağının yakın zamanda benzerini görmediklerini belirtti. Milley ayrıca durumun Soğuk Savaş dönemindeki gibi olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Austin de, Putin'in Ukrayna'ya girme konusunda nihai karar verdiğine inanmadığını ama artık bunu yapma kabiliyetine eriştiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş ihtimalinden bahsedilirken dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Litvanya'da basın savaş olduğu izlenimi veriyor. Ama durum böyle değil. Bu paniğe ihtiyacımız yok.” dedi.

BİDEN'IN BANKA PLANI

Biden yönetimi, ABD'nin en büyük bankalarıyla Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olası yaptırımları görüştü.

Bloomberg'ün haberine göre, Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs gibi ülkenin en büyük bankalarını Rusya'ya olası yaptırımlar hakkında bilgilendirdi.

Biden yönetimi, bankalarla Rusya'ya yaptırımların, 2018'de küresel alüminyum tedarik zincirinin kesintiye uğraması ve yüzde 30 fiyat artışı gibi benzer sorunlar yaratıp yaratmayacağı endişesini paylaştı.

"DEVLET ŞİRKETLERE YAPTIRIM GÖZDEN GEÇİRİLİYOR"

Wall Street Journal gazetesine göre ise Biden yönetimi, büyük Rus bankaları ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımları değerlendiriyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumda yaptırım uygulanacak bankalar arasında nihai karar olmasa da VTB Bank gibi Rusya'nın en büyük devlet bankalarından birkaçı bulunuyor ve gelişmiş mikroelektronik ihracatı yapan kilit sektörlerin hedef alınması gözden geçiriliyor.

ABD'li bir yetkiliye göre, Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın küresel SWIFT sisteminden çıkarılması şimdilik gündemde yer almıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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