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Rusya-Ukrayna savaşı için tarih verdi! "Üzücü, ancak gerçek bir ihtimal"

22.04.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ederken tüm dünya savaşın ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan savaşın sona ereceği tarihle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna’daki savaşın 2023 sonuna kadar devam etme ihtimalinin olduğunu “"üzücü, ancak gerçek bir ihtimal" sözleriyle ifade eden Johnson, İngiltere’nin Kiev Büyükelçiliğinin de gelecek hafta yeniden açılacağını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında çatışmaların ne zaman sona ereceği, müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkıp çıkmayacağı ve savaşın sona ereceği tarih tüm dünyanın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Savaşın uzun süre devam etme ihtimali konusunda da büyük bir endişe duyuluyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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SAVAŞ NE ZAMAN BİTECEK?

Johnson, Hindistan ziyareti sırasında Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Ukrayna’daki savaşa yönelik açıklamalarda bulunan Başbakan Johnson, Ukrayna’daki savaşın 2023 yılı sonuna kadar sürme ihtimalinin "üzücü, ancak gerçek bir ihtimal" olduğunu ifade etti.

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"HÂLÂ KAZANMA İHTİMALİ VAR"

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun hala savaşı kazanma ihtimali olduğunu ifade ederek, "Putin’in devasa bir ordusu var. Ayrıca siyasi olarak çok zorlu pozisyonda bulunuyor. Şu anda sahip olduğu tek seçenek, Ukrayna’ya yönelik korkunç yaklaşımı devam ettirmek. Ayrıca Mariupol’de bir kara köprüsünü güvence altına almaya çok yakın. Bu aşamada korkarım ki gerçekçi olmalıyız. Ancak aynı zamanda Ukraynalıların inanılmaz kahramanlığını ve savaşma isteklerini de gördük. Putin, Ukrayna halkının ruhunu işgal edemeyecek. Aksine, her gün yaptığı şey, Ukrayna halkının direnme iradesini güçlendirmek ve pekiştirmektir" dedi.

İNGİLTERE'NİN KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇILACAK

Johnson, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının Kiev’de Rus güçlerine direnmedeki olağanüstü metanet ve başarısı, gelecek hafta Ukrayna’nın başkentindeki büyükelçiliğimizi yeniden açacağımızı açıklayabileceğim anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Johnson, "Vladimir Putin bu saldırıyı sürdürürken İngiltere ve müttefiklerimiz pasif bir şekilde izlemeyecekler" şeklinde konuştu. Ukrayna’yı askeri olarak desteklemek için ne gibi adımlar atabileceğinin düşünülmesi gerektiğini söyleyen Johnson, bu doğrultuda İngiltere’nin Polonya’ya T-72 tanklarını göndermek istediğini vurguladı. Johnson, "T-72 tanklarından bazılarını Ukrayna’ya yardım etmesi için Polonya’ya göndermeyi düşünüyoruz" dedi.
Johnson, Ukrayna’da ve özellikle ülkenin Donbass bölgesinde olanlardan "derin endişe duyduğunu" söyleyerek Putin’e yönelik yoğun baskı dalgasının devam etmesi çağrısında bulundu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya Ukrayna
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