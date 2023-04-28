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Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Büyük saldırı için tarih verildi: 'Rus ordusunun mühimmatı bitti'

28.04.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 1 yıldan fazla süredir devam ediyor. Çatışmaların devam ettiği bölgeden yeni haberler geldi. Paralı Rus ordusu Wagner'in lideri, mühimmat sıkıntısı yaşadıklarını ifade ederek "Askerler neredeyse atış yapamaz hale geldi" dedi. Öte yandan Ukrayna'nın 9 Mayıs'ta Rusya'ya karşı büyük bir saldırı başlatacağı belirtildi.

Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Büyük saldırı için tarih verildi: 'Rus ordusunun mühimmatı bitti'

Ukrayna, Rusya'ya karşı taarruza hazırlanırken Rus ordusunda yeni bir kriz patlak verdi. Paralı Rus ordusunun lideri, silah ve mühimmat sıkıntısı çektiklerini açıkladı. "Askerler neredeyse atış yapamaz hale geldi" diyerek de krizin boyutunu gözler önüne serdi.

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"RUS ORDUSUNUN MÜHİMMATI BİTTİ"

Kremlin, Ukrayna'nın taarruzuna karşı cephede yeni önlemler peşinde, Rus ordusu ise savaşın en kritik sürecinde mühimmat sıkıntısı yaşıyor. Açıklamayı paralı Rus ordusunun lideri yaptı. Wagner'in lideri, Bahmut'ta çatışmaya katılan Rus askerlerine gerekli mühimmatın sağlanmadığını ve askerlerin neredeyse atış yapamaz hale geldiğini ifade etti.

TARİH VERİLDİ: 9 MAYIS

Moskovalı kaynaklara göre ise Ukrayna ordusu, Rusya'ya karşı büyük saldırıyı, 9 Mayıs Zafer Bayramı'nda başlatacak. Ukrayna'nın karşı saldırı hazırlığı sürerken Rus ordusu bir darbe daha aldı. Rusya'ya ait bir savaş uçağı havada alevlere boğulduktan sonra Rus topraklarına düştü. Düşüş nedeni ise motor arızası olarak açıklandı.

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Rusya Ukrayna

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