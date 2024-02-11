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  4. Rusya Ukrayna'yı vurdu: 3'ü çocuk, 5 kişi öldü

Rusya Ukrayna'yı vurdu: 3'ü çocuk, 5 kişi öldü

11.02.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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Rusya, Ukrayna'nın Harkiv bölgesini 'Shahed' İHA'larıyla hedef aldı. Saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin öldüğü öğrenildi.

Rusya Ukrayna'yı vurdu: 3'ü çocuk, 5 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Harkiv bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

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ÖLENLER ARASINDA 7 AYLIK BEBEK DE VAR

Zelenski, açıklamasında hayatını kaybeden çocukların aynı aileden olduğunu belirterek, 7 yaşındaki Oleksiy’in, 6 yaşındaki Mykhailo’nun ve 7 aylık bebek Pavlo’nun hayatını kaybettiğini ifade etti. Zelenski, “Bu çocuklar henüz hayatı görmemişlerdi ama Rusların çılgınlığı sonucu öldürüldüler. Başka bir aile daha öldürüldü, bir adam ve eşi. Kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum. Harkiv'deki kurtarma operasyonu devam ediyor. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi kurtarıldı. Düzinelerce insan tahliye edildi. Tüm hizmetler çalışıyor ve etkilenen herkes gerekli yardımı alacak” dedi.

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(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna İHA
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