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  4. Rusya ve Ukrayna sıcak bakıyor! Türkiye'den arabulucuk hamlesi

Rusya ve Ukrayna sıcak bakıyor! Türkiye'den arabulucuk hamlesi

20.01.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle yeniden başlayacak, 'Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu' (Minsk) toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ediyor. Tarihin henüz netleşmediği toplantıda Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Rusya hem de Ukrayna'nın sıcak baktığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna sıcak bakıyor! Türkiye'den arabulucuk hamlesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin, Türkiye'nin pozisyonunun net olduğu, tansiyonu düşürmek, diyaloğu artırmak ve çatışmayı önlemek olduğu vurgulandı. Ukrayna-Rusya-AGİT Üçlü Temas Grubu toplantısının İstanbul'da yapılması için görüşmelerin devam ettiği, toplantıya daha önceki katılımcılar Rusya, Ukrayna, AGİT, Donbas'tan temsilcilerin katılacağı belirtildi. Toplantı tarihinin kesinleşmediği, bu toplantının ardından da görüşmelerin devam edeceği vurgulandı. Öte yandan, Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Rusya hem de Ukrayna'nın sıcak baktığı belirtildi.

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KABİL HAVALİMANI SÜRECİ

Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda ise Türk heyetinin görüşmelerinin devam ettiği, Taliban'ın da kendi arasında görüşmeleri olduğu belirtildi. Güvenlik konusunda bir mutabakatın olduğu; ama diğer konularda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Güvenliği dışarıda Taliban'ın, içeride ise kim işletiyorsa onun sağlamasının beklendiği belirtildi. Sürecin ise yapıcı şekilde devam ettiği vurgulandı.

İSRAİL VE ERMENİSTAN'LA İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın, Herzog'a "Bekleriz" dediği, Herzog'un da "Gelmek isterim" dediği aktarılarak, İsrail ile diplomatik görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Ziyaret tarihinin ise net olmadığı belirtildi. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşme yerinin Türkiye veya Ermenistan olmasının planlandığı, başka ülkeye gerek olmadığı belirtildi. Estonya'dan FETÖ'cü Hayrettin Bahşi'nin iadesinin istendiği de bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna
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