HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'ya bir şok daha! Ukrayna açıkladı: Vurduk

Rusya'ya bir şok daha! Ukrayna açıkladı: Vurduk

07.05.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta daha önce Moskova isimli çıkarma gemisini kaybeden Rusya, bir şok daha yaşadı. Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait bir gemiyi daha vurduğunu açıkladı.

Rusya'ya bir şok daha! Ukrayna açıkladı: Vurduk

Ukrayna ordusu, Yılan Adası’nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisinin hedef alındığını duyurdu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırılarla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz’de kilit nokta haline gelen Yılan Adası’na demir atan Rusya donanmasına ait bir geminin vurulduğu bildirildi. Geminin, hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da söz konusu geminin "Serna" sınıfı çıkarma gemisi olduğunu belirtti.

thumbs_b_c_df820e17fed96a3612b6d9905b8ffbee

"RUS ORDUSU 25 BİN 100 ASKERİNİ KAYBETTİ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşta Rusya’nın 25 bin 100 askerinin öldürüldüğünü, bin 122 tankın, 2 bin 713 zırhlı askeri aracın, 199 uçağın, 155 helikopterin ve 11 geminin imha edildiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güney Kutbu: Buz kütlesinin altında yatan su rezervuarının sırrı ne?Güney Kutbu: Buz kütlesinin altında yatan su rezervuarının sırrı ne?
Parkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizlediParkta kan donduran cinayet! Katil, ellerini çimende temizledi
İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklamasıİçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Özdağ'dan Bahçeli'ye "Meşrebi bulanık" yanıtı

Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı

Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

"Vız gelir tırıs gider" demişti... Ekrem İmamoğlu özür diledi

Toprağa gömülü halde buldu! 20 yıllık cüzdanın sahibi...

Toprağa gömülü halde buldu! 20 yıllık cüzdanın sahibi...

İlginizi Çekebilir

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Ünlü ismin cinsellik teklifini açıkladı! “Beni davet etti”

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Seks için morga davet etti! Sayısız cinsel suçtan yargılanıyor

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.