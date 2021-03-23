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  4. Rüzgarla sürüklenen cips standı market sahibini peşinden sürükledi

Rüzgarla sürüklenen cips standı market sahibini peşinden sürükledi

23.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ilerleyen cips standı, market sahibini peşinden sürükledi. Rüzgarın kaçırdığı standı yakalamak için koşan market sahibinin çabası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Şaşırtan görüntüler Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Konak Mahallesi'nde yer alan bir kuruyemiş dükkanında yaşandı. Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar, bir dükkan önündeki cips stantları sürüklemeye başladı. Diğer cips standının yanından ayrılan iki stant, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 metre devrilmeden sürüklendi.

SAHİBİNİ PEŞİNE TAKTI

Dükkan sahibini de peşine takan stantlar gülümsetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşan esnaf, "Rüzgarın ve Dolar'ın artışıyla cipslerimiz yerinde duramadı" yorumunda bulundu.

AA

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Manisa

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