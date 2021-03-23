Rüzgarla sürüklenen cips standı market sahibini peşinden sürükledi

Şaşırtan görüntüler Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Konak Mahallesi'nde yer alan bir kuruyemiş dükkanında yaşandı. Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar, bir dükkan önündeki cips stantları sürüklemeye başladı. Diğer cips standının yanından ayrılan iki stant, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 metre devrilmeden sürüklendi.

SAHİBİNİ PEŞİNE TAKTI

Dükkan sahibini de peşine takan stantlar gülümsetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri paylaşan esnaf, "Rüzgarın ve Dolar'ın artışıyla cipslerimiz yerinde duramadı" yorumunda bulundu.

AA

