Sabah bankta uyumaya başladı! Sıcak havaya rağmen kalkmayınca... Korkunç olay 6 saat sonra ortaya çıktı

Olay, saat 14.30 sırasında Üçgen Mahallesi Anafartalar Caddesi, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Muharrem Nadi Baran, sabah saatlerinde bankta uyumaya başladı.

HAVA ISINSA DA BANKTAN KALKMAYINCA UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Her zamanki gibi bankta uyuduğu zannedilen Baran’ın yanına kimse yanaşmadı. Saatler geçmesine ve havanın ısınmasına rağmen banktan kalkmayan yaşlı adamı, tanıyan kişiler uyandırmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın evsiz ve sokaklarda yaşadığı öğrenildi. (İHA)