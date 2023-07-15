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  4. Sabah bankta uyumaya başladı! Sıcak havaya rağmen kalkmayınca... Korkunç olay 6 saat sonra ortaya çıktı

Sabah bankta uyumaya başladı! Sıcak havaya rağmen kalkmayınca... Korkunç olay 6 saat sonra ortaya çıktı

15.07.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir bankta yaşlı adam ölü bulundu. Hastaneye yakın noktadaki banka sabah saatlerinde uzandığı öğrenilen yaşlı adamın 6 saat önce öldüğü ortaya çıktı. Yaşlı adamın hayatını kaybettiği; hava ısınsa da banktan kalkmayınca uyandırmaya çalıştıkları zaman anlaşıldı. Yaşlı adamın evsiz ve sokaklarda yaşadığı öğrenildi.

Sabah bankta uyumaya başladı! Sıcak havaya rağmen kalkmayınca... Korkunç olay 6 saat sonra ortaya çıktı

Olay, saat 14.30 sırasında Üçgen Mahallesi Anafartalar Caddesi, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Muharrem Nadi Baran, sabah saatlerinde bankta uyumaya başladı.

HAVA ISINSA DA BANKTAN KALKMAYINCA UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Her zamanki gibi bankta uyuduğu zannedilen Baran’ın yanına kimse yanaşmadı. Saatler geçmesine ve havanın ısınmasına rağmen banktan kalkmayan yaşlı adamı, tanıyan kişiler uyandırmaya çalıştı. Tüm çabalarına rağmen sonuç alamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın evsiz ve sokaklarda yaşadığı öğrenildi. (İHA)

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antalya Muratpaşa bank

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