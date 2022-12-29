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Sabah işe gidenler çocuk parkındaki manzarayı görünce hayatlarının şokunu yaşadı! Kaydırakta hayatına son verdi

29.12.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay görenlerin kanını dondurdu. 65 yaşındaki Ö.M. parktaki kaydırağa kendini asarak yaşamına son verdi. Korkunç manzarayı sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar fark etti. Ö.M.'nin evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayın nedeni henüz bilinmezken ekipler soruşturma başlattı.

Sabah işe gidenler çocuk parkındaki manzarayı görünce hayatlarının şokunu yaşadı! Kaydırakta hayatına son verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, kendisini çocuk parkındaki kaydırak demirlerine asarak intihar etti.

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SABAH İŞE GİDENLER FARK ETTİ

Olay, Selvilitepe Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Uykan Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, parkta korkunç manzarayla karşılaştı. Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ö.M.'nin (65) kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İntihar Manisa

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