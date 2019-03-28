HABER

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 17:28 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İsmail (76) ve Zeliha İz (73) çifti ile kızları Aynur Çetin (46), hayatını kaybetti. Evin başka bir odasında uyuyan, sabah kalktığında annesi Aynur ile dedesi ve anneannesinin cesetlerini bulan Hamit Çetin (15), şok yaşadı.

Bandırma ilçesi Doğruca Mahallesi'nde evde aynı odada uyuyan İsmail ve Zeliha İz çifti ile bir süredir eşinden ayrı yaşayan kızları Aynur Çetin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Başka odada uyuyan Aynur Çetin'in oğlu Hamit Çetin, sabah kalktığında annesiyle, dedesi ve anneannesini hareketsiz buldu. Şok yaşayan Çetin'in ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İz çifti ile kızları aynur Çetin'in yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

aile

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi. İsmail ve Zeliha İz çifti ile kızları Aynur Çetin'in cenazeleri, Doğruca Mahallesi'ne getirildi. Doğruca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İz çifti ile kızlarının cenazesi Doğruca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede gözyaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. (DHA)

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
İBB Gençlik Meclisi 'Kreşbüs' ile çocukların hizmetindeİBB Gençlik Meclisi 'Kreşbüs' ile çocukların hizmetinde
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangınGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma karbonmonoksit Aynur Çetin Zeliha İz

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet eylesin. Çok acı... Bir başına kalan çocuğun da yardımcısı olsun.
Allah rahmet eylesin geride kalanlara sabırlar versin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da hastanede korkunç olay! Tam o an...

Hastanede korkunç olay! Tam o an...

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.