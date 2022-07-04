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Sabaha karşı korkunç olay! Feci kaza bir aileye mezar oldu: 1 ve 2 yaşlarındaki çocuklar da hayatını kaybetti

04.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün sabaha karşı trajik bir trafik kazası meydana geldi. İstanbul-İzmir otoyolunda iki araç çarpıştı. Kaza sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı. Kahreden olayda hayatını kaybedenler arasında biri 1, diğeri 2 yaşındaki çocukların da yer alması acının boyutunu artırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da "üzücü bir kaza" olarak nitelendirdiği olayla ilgili yaptığı açıklamada "Kazanın nedenleri araştırılıyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada biri 1 yaşındaki Bedirhan Kebiç ile 2 yaşındaki Berat Ömer Kebiç'in de dahil olduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaralıların sağlık durumuyla ilgili de bilgi verdiği açıklamasında otoyoldaki kazanın nedenlerinin araştırıldığını dile getirdi.

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OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

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BİR HENÜZ 1, DİĞERİ 2 YAŞINDAYDI

Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan Bedri Kebiç (33) , Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ: NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Balıkesir'de aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası açıklamada bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak şunları kaydetti:

"İstanbul-İzmir otoyolu yakınlarında Balıkesir sınırında bir trafik kazası yaşadık ve maalesef 5 vatandaşımızı kaybettik. İzmir istikametine ilerleyen 2 aracın karıştığı kazada arkadan gelenin öndekine çarpması neticesinde öndeki araçta bulunan 5 vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybettiler, 2 vatandaşımız da yaralandı. Durumları iyi. Otoyoldaki kazanın nedenleri araştırılıyor. Savcılarımız da olay yerinde incelemelerde bulunup gerekli işlemleri yaptı, ben de gerek olay yerinde gerek hastanede bulunarak sürecin takibini yaptık. Üzücü bir kaza, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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trafik kazası
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