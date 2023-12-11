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Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! Özellikle o kişilerde görülüyor, sürekli alarm ertelemenizin nedeni bu hastalık olabilir

11.12.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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Gece boyunca deliksiz bir uyku çekenler buna rağmen bitkin bir şekilde uyanabiliyor. Uzmanlar bilhassa çok çalışan ve stres altındaki kişilere dikkat çekip uyarıda bulundu. Sabahları yorgun uyanmak hastalık habercisi olabilir.

Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! Özellikle o kişilerde görülüyor, sürekli alarm ertelemenizin nedeni bu hastalık olabilir

Her akşam vaktinde yatmalarına karşın yorgun bir şekilde uyananlar o günün verimsiz geçtiğini ifade ediyor. Sıklıkla yaşanan bu sorun sonrası uzmana başvuranların sayısı da oldukça fazla. Yorgun uyanmak; günlük aktif yaşam, uzun çalışma saatleri ve stres kaynaklı olabileceği gibi herhangi bir hastalığın da habercisi olabilir. İşte sabahları yorgun uyananlarda sık görülen hastalıklar...

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SABAH UYANDIĞINIZDA SIRT AĞRISI ÇEKİYORSANIZ DİKKAT

Sabahları yorgun uyanma ile birlikte görülen sırt ağrıları fibromiyaljinin tipik belirtisidir. Bu sorunun sebebinin saptanması gerektiğini belirten uzmanlar, doktora başvurulmasını öneriyor.

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VİTAMİN DEĞERLERİNİZİ TEST ETTİRİN

D vitamini veya B 12 eksikliği de kişilerin yorgun ve gergin hissetmesine neden olabilir. Uzmanlar vücudu güçlendirmek için mineral ve takviye alınması yönünde uyarıda bulunuyor.

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O GIDALARA DİKKAT!

Gıda hassasiyetinin de uyku sorununa yol açtığını belirten uzmanlar, işlenmiş besinlerin gıda hassasiyetini azdırarak yorgunluğa yol açabileceğini belirtiyor.

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O KİŞİLER 4 KAT DAHA FAZLA YORGUNLUK HİSSEDİYOR!

Depresyonda olan kişilerin diğerlerine oranla 4 kat daha fazla yorgunluk hissettiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar duygusal yükle güne başlayan kişilerin gerekli enerjiyi bulamadıklarını gösterdi.

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BU BESİNLERİ MUTLAKA TÜKETİN!

Anemi hastalığından muzdarip kişilerin nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile beraber yorgun uyandıklarına dikkat çeken uzmanlar, bu vatandaşların doktora görünmesi gerektiğini belirtti. Anemi hastalığı demir ve B12 vitamini ile tedavi edilebilmektedir. Bakliyat ve et tüketimi de bu soruna iyi gelmektedir.

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SABAHLARI YORGUN KALKMANIZIN NEDENİ BUNLAR OLABİLİR!

Her yorgunluk türünün uyku getirmeyeceğini ifade eden Kaliforniya Üniversitesi’nden Jennifer Martin, ağrılı ve sancılı durumların, metabolizmadan kaynaklanan rahatsızlıkların, anemi veya kronik hastalıklardan doğan yorgunluğun bu duruma yol açabileceğini belirtti.

İşte sabahları yorgun kalkmanıza yol açabilen nedenler:

  • Genel olarak hareketsiz bir yaşantısı olan kişiler günlük işlerini yaparken bile olması gerekenden daha yorgun hissedebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlıklı bir yetişkinin haftada ortalama 150 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.

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  • Anksiyete ve depresyon uyku kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Bu rahatsızlıklar için kullanılan ilaçlar da uykusuzluğa yol açıyor veya derin uykuya geçilmesine engel olabilir.

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  • Vücudun yüzde 50’si sudan oluşuyor. Susuz kalmak, metabolizmadaki pek çok faaliyetin bozulmasına sebep olurken uykusuzluk ve yorgunluğu da beraberinde getiriyor.

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  • Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için, uyuduğunuz ortamın koşulları büyük önem arz ediyor. Odanın yeterince karanlık olması, sessiz olması ve geceleri soğuk olması iyi bir uyku için oldukça gerekli. Uzmanlara göre uyumadan en az 6 saat önce kafein, alkol veya ağır yiyecek tüketimini bırakılmalıdır.

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