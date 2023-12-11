Sabahları yorgun uyanıyorsanız dikkat! Özellikle o kişilerde görülüyor, sürekli alarm ertelemenizin nedeni bu hastalık olabilir

Her akşam vaktinde yatmalarına karşın yorgun bir şekilde uyananlar o günün verimsiz geçtiğini ifade ediyor. Sıklıkla yaşanan bu sorun sonrası uzmana başvuranların sayısı da oldukça fazla. Yorgun uyanmak; günlük aktif yaşam, uzun çalışma saatleri ve stres kaynaklı olabileceği gibi herhangi bir hastalığın da habercisi olabilir. İşte sabahları yorgun uyananlarda sık görülen hastalıklar...
Sabahları yorgun uyanma ile birlikte görülen sırt ağrıları fibromiyaljinin tipik belirtisidir. Bu sorunun sebebinin saptanması gerektiğini belirten uzmanlar, doktora başvurulmasını öneriyor.
D vitamini veya B 12 eksikliği de kişilerin yorgun ve gergin hissetmesine neden olabilir. Uzmanlar vücudu güçlendirmek için mineral ve takviye alınması yönünde uyarıda bulunuyor.
Gıda hassasiyetinin de uyku sorununa yol açtığını belirten uzmanlar, işlenmiş besinlerin gıda hassasiyetini azdırarak yorgunluğa yol açabileceğini belirtiyor.
Depresyonda olan kişilerin diğerlerine oranla 4 kat daha fazla yorgunluk hissettiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar duygusal yükle güne başlayan kişilerin gerekli enerjiyi bulamadıklarını gösterdi.
Anemi hastalığından muzdarip kişilerin nefes darlığı ve göğüs ağrısı ile beraber yorgun uyandıklarına dikkat çeken uzmanlar, bu vatandaşların doktora görünmesi gerektiğini belirtti. Anemi hastalığı demir ve B12 vitamini ile tedavi edilebilmektedir. Bakliyat ve et tüketimi de bu soruna iyi gelmektedir.
Her yorgunluk türünün uyku getirmeyeceğini ifade eden Kaliforniya Üniversitesi’nden Jennifer Martin, ağrılı ve sancılı durumların, metabolizmadan kaynaklanan rahatsızlıkların, anemi veya kronik hastalıklardan doğan yorgunluğun bu duruma yol açabileceğini belirtti.
İşte sabahları yorgun kalkmanıza yol açabilen nedenler: