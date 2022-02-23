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Sabiha Gökçen’de kahya dehşeti! Hem müşteriye hem şoföre saldırdılar

23.02.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda taksi sürücüsü, yolcu aldığı sırada durak kahyası ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Telsiz ve yumrukla darp edilen Turgay Söklü isimli taksi sürücüsü, ''Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı. Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Tomografi çektirdim'' dedi.

Sabiha Gökçen’de kahya dehşeti! Hem müşteriye hem şoföre saldırdılar

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Turgay Söklü isimli taksi sürücüsü havalimanına bıraktığı yolcunun ardından yeni bir yolcu alacağı sırada havalimanı taksicisi olmadığı gerekçesiyle durak kahyasının saldırısına uğradı. Araca binmeye hazırlanan müşteri ise ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahyanın arkadaşları tarafından darp edildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, darp edilen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay Söklü konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Öte yandan yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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''TELSİZLERLE KAFAMA VURMAYA BAŞLADILAR''

Taksi durağı kahyası tarafından darp edilen taksi şoförü Turgay Söklü, “Havalimanına yolcu bırakmıştım. Havalimanı çıkışında taksi bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturmuştu. Yolculardan biri beni durdurdu. Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı. Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Polis ekipleri geldi. Ortalığı sakinleştirdi. Uluslararası bir havalimanında bunların yaşanması üzücü bir durum. Tomografi çektirdim, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum” diye konuştu.

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(İHA)

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