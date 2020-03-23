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Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotuna tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 24 Şubat tarihinde "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan, bugün yapılan aylık tutuklama incelemesi sonrası ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı.

Arslan'ın aylık tutukluluk incelemesini yapan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Arslan'ın konutunu terk etmeme kararı verdi.

Kaynak: DHA

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Sabiha Gökçen Kaptan pilot uçak kazası

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