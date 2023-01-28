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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi! 54 kilo, 800 bin TL...

28.01.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirilen gerçek insan saçları şaşkına çevirdi. Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişinin valizlerinde 54 kilo doğal insan saçı bulundu. Kuaförlerde kullanıldığı öğrenilen saçların yaklaşık 800 bin TL değerinde olduğu belirlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ele geçirildi! 54 kilo, 800 bin TL...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişinin valizlerinde 54 kilo doğal insan saçı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Doha-İstanbul seferini yapan uçakla gelen 3 kişi, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şüpheli görülmesi üzerine takibe alındı. Şüphelilerin valizleri x-ray taramasından geçirildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine valizlerde detaylı aram yapıldı. Valizlerde toplam 54 kilo ağırlığında ve 262 bağ şeklinde doğal insan saçı ele geçirildi. Kuaförlerde kullanıldığı belirtilen saçların yaklaşık 800 bin TL değerinde olduğu belirlendi. Saçlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

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DHA

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sabiha gökçen havaalanı saç

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