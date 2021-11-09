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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına sis engeli

09.11.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Birçok uçak havada tur atarken, bazı uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. AnadoluJet'in Amsterdam seferini yapan uçağı da, pisti iki kez pas geçmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava ulaşımına sis engeli

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak AnadoluJet ve Pegasus Havayolları uçakları havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı. Marmara Denizi çevresinde havada tur atan uçaklar, iniş için elverişli anı bekledi. Bu sırada inişe geçen bazı uçaklar ise pisti pas geçti.

Pegasus Havayolları'nın Frankfurt ve Düseldorf ile AnadoluJet'in Trabzon ve Amsterdam seferini yapan uçaklar, ilk denemelerinde pisti pas geçmek zorunda kaldı. AnadoluJet'in Amsterdam uçağı, ikinci kez pisti pas geçmesinin ardından İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Görüş mesafesinin yükselmesinin ardından havada bekleyen uçaklar, 23.30'dan itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmaya başladı.

UÇUŞLAR YÜZDE 25 ORANINDA AZALTILDI

Öte yandan, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 09.11.2021 tarihi saat 00.00 ile 10.59 arasında, yüzde 25 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi rica olunur." (DHA)

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