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Saç dökülmesi tarih olacak! Tek malzemeyle saçlarınızı gürleştirin

11.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin ortak problemleri arasında bulunuyor. Saç tüm görünümün değişmesine sebep oluyor. Bu nedenle saç bakımı büyük önem taşıyor. Saçların dökülmemesi ve gürleşmesi için çeşitli bakım ürünleri kullanılıyor. Ancak çeşitli bakım ürünleri yerine her mutfakta bulunan tek malzemeyi kullanarak saçlarınızı hiç olmadığı kadar gürleştirebilirsiniz.

Saç dökülmesi tarih olacak! Tek malzemeyle saçlarınızı gürleştirin

Saç dökülmesine neden olan birçok etken bulunuyor. Mevsim değişiklikleri, stres, genetik, ısıl işlemler ve kimyasal ürünler saçı en çok döken nedenler arasında yer alıyor. Saçı her gün yıkamak da kafa derisinin kurumasına neden olarak saç dökülmesine yol açıyor. Saç dökülmesini önlemek için karanfil kürünün ne kadar etkili olduğunu görünce şaşıracaksınız.

KARANFİL SUYU NASIL YAPILIR?

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10-12 tane karanfili 1 bardak suda kaynatın. Su kaynayınca, biraz soğumaya bırakın. Ardından karanfilleri süzün ve suyu bir sprey şişesine boşaltın. İsterseniz duştan önce saç diplerinize suyu püskürterek uygulayın. Saç derisine masaj yapmayı da unutmayın. Bu kan dolaşımını hızlandırarak kullandığınız ürünün etkilerini güçlendirir. Duştan önce 1-2 saate kadar saçınızda bekletebilirsiniz.

KARANFİL SUYU KÜRÜNÜN FAYDALARI

SAÇ DÖKÜLMESİNİ GEÇİRİR

Zayıf saç kökleri, sert hava koşulları ve saç derisi bozukluğu, yanlış bakım ürünleri gibi nedenler saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesini ne kadar erken tedavi ederseniz saçınız için o kadar iyi. Karanfil yağı ile yapılan maske ve masajların saç gürleşmesini teşvik ettiği söylenir.

SAÇI UZATIR VE GÜRLEŞTİRİR

Saç kökleri saçın büyümesini, gürleşmesini ve uzamasını etkiler. Saç diplerinin ihtiyacı olan bakımları yaparak saçınızın uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Karanfil yağı saç derisine ve saçtaki gözeneklere ihtiyacı olan besinleri sunar. Ayrıca saç derisinin temizlenmesine ve arınmasına da yardımcı olduğu için gözeneklerin oksijen almasını sağlar.

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KEPEĞİ ÖNLER

Saçta oluşan kepeğin bakımdan yaşam stiline kadar birçok farklı nedeni vardır. Saç derisinde kaşıntı ve bu kaşıntıyla beraber omuzlarınıza ve üstünüze dökülen beyaz pullar varsa nedeni kepek olabilir. Beta-karoten açısından zengin karanfil yağı saç derinizin altındaki dokuları güçlendirir ve kan akışını hızlandırır. Ayrıca saçlarınız için bol ve uzun süreli bir nemlendirme sağlar.

BEYAZLAMAYI ÖNLEYEBİLİR

Saçların erken beyazlaması, genellikle, genetik faktörler, hormonal problemler veya sigara ve alkol tüketimi gibi sağlıksız yaşam tarzı uygulamalarından kaynaklanabilir. Karanfil yağının içeriğinde bulunan elementler saç renginden sorumlu pigmentlerin üretimini arttırmaya yardımcı olabilir.

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SAÇI PARLATIR

İhtiyacı olan nemin karşılanmaması sonucu saçlar cansız ve mat bir görünüm alabilir. Karanfil yağının nemlendirici özelliği sayesinde saç telleriniz güçlenip, yumuşar aynı zamanda parlak bir görünümde de olurlar. Saçlarınız kıvırcıksa, bu sayede hacimli ve parlak buklelere de kavuşabilirsiniz.

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