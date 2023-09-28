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Saç dökülmesini anında bitiriyor! En pahalı şampuandan bile etkili, denemeden geçmeyin

28.09.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi sorunu genetik yapının yanı sıra mevsim geçişleri, stres ve beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden kaynaklanabiliyor. Kel kalma korkusu yaşayan bireyler hem sağlık hem de estetik açıdan tedirgin olabiliyor. İşte saç dökülmesinin önüne geçmek için dikkat etmeniz gereken püf noktaları...

Saç dökülmesini anında bitiriyor! En pahalı şampuandan bile etkili, denemeden geçmeyin

Saç dökülmesi sorunu birçok kişiyi olumsuz yönde etkiliyor. Genetik yapı da dahil olmak üzere; yetersiz beslenme, aşırı boya ve stres gibi faktörler saç dökülmesini tetikleyen unsurlar arasında bulunuyor. Hem beslenmede hem de saç bakım rutininizde gerçekleştirebileceğiniz bazı değişiklikler ile saç dökülmesi sorun un önüne geçebilirsiniz.

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Vitamin eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Uzmanlar kan değerlerinize baktırıp gerekli takviyeleri almanız konusunda uyarıyor.

İşte eksik olduğunda saç dökülmesine neden olabilen vitaminler:

  • A vitamini
  • B vitamini
  • C vitamini
  • D vitamini
  • E vitamini

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BUNLARI MUTLAKA YAPIN

Uzmanlar saçların sağlıklı olması için düzenli bir şekilde yıkanması gerektiğini belirtiyor.

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HAFTADA 3 KEZ SAÇLARINIZI YIKAYIN

Saçlarınızı haftada 3 kez saç dökülmesini engelleyecek nitelikte şampuanla yıkayın.

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O ÜRÜNLERİ KULLANMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN!

Mümkün olduğunca saç şekillendiricisi, sprey gibi kimyasallar kullanmamaya çalışın. Saçlarınızı kibarca şekillendirin.

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GÜNLÜK RUTUNİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Saç dökülmesi, dış faktörlerin yanı sıra iç faktörlerden de kaynaklıdır. Hem psikolojik hem de fizyolojik nedenlerden dolayı saç dökülmesi yaşanabilir. Stres seviyesini koruyarak saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz.

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SAÇ DİPLERİNİZE MASAJ YAPIN

Kan dolaşımını iyileştirerek saç dökülmesi sorununun önüne geçebilirsinizç. Bu sebeple saç diplerinize masaj yapmayı ihmal etmeyin.


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saç dökülmesi şampuan

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