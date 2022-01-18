Saç dökülmesinin en büyük nedeni saç incelmesi! Saçlarınızın incelmemesi için bunlara dikkat etmelisiniz

Sağlıklı saçlara sahip olmak için beslenme ve saç bakımı önemli bir yer almaktadır. Saç dökülmesini önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

YAĞLI GIDALAR SAÇLARIN İNCELMESİNE NEDEN OLUYOR

Günümüzde giderek artan ve erken yaşlarda da sıklıkla görülen saç dökülmesi önemli bir hastalık haline geldi. Özellikle düzensiz ve sağlıksız beslenme tarzının saç sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Global Hair Medikal Direktörü Berkant Dural, “Yağlı gıdaların yer aldığı diyetler sağlık sorunlarına sebep olmakla beraber saç kökünü de etkiliyor. İşlenmiş ve kızartılmış besinlerin tüketilmesi saç sağlığına zarar verirken, incelme ve dökülme gibi sebepleri de beraberinde getiriyor” dedi.

YAĞLI GIDALAR SAÇ BÜYÜME EVRESİNİ BOZUYOR

Saç follikülleri saçlı deride kendi içlerinde ayrı bir büyüme evresi izler. Bu süreç anagen, katagen ve telogen olmak üzere 3 döneme ayrılır. Saç kılının uzamasının ise beslenme, protein ve vitaminlere bağlı olarak hızlandığını belirten Berkant Dural, ‘’Obezite ve stres dolayısıyla saç yapısının bozulması ve dökülmesi, saç kökünün büyüme evresine de etki eder. Bu sebeple yağlı, paketli gıdaların tüketilmesi saç kökünün bozulmasına ve saçın incelmesine neden olur. Ancak somon, fındık ve avokado gibi besin değeri yüksek yağ içeren besinlerin ise saç sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunuyor’’ dedi.

YAŞ İLERLEDİKÇE DÖKÜLME ARTIYOR

Yapılan araştırmalar, sağlıksız beslenmenin neden olduğu saç dökülmesinin, yaş ilerledikçe daha da arttığını gösteriyor. Bu kapsamda beslenme düzeninin saç sağlığında büyük etkiye sahip olduğunu belirten Berkant Dural, ‘’ Protein, sebze, baklagilleri içeren bir diyet saç sağlığını korumanın anahtarlarından birini oluşturuyor. Ayrıca diyetin yanı sıra stres seviyesinin de normal düzeylerde olması saça etki eden bir diğer faktörü oluşturuyor” dedi.

SAÇ BAKIMI İHMAL EDİLMEMELİ

Canlı ve gür saçlara sahip olmak için düzenli saç bakımının yapılması gerektiğinin altını çizen Dural, ‘’Günde ortalama 4 dakika saç derisine masaj yapmak kıl folikülünün etrafındaki kan akışını uyarır. Güçsüz ve ince saçlara uygulanan saç mezoterapisi gibi yöntemler de kısa sürede saç sağlığının onarılmasına imkân sağlıyor’’ dedi.



