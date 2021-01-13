Saç kepeğini kökünden çözen maske tarifleri! Bu maskeyi Hintli kadınlar yüzlerce yıldır kullanıyor

Kepek, kuşkusuz en inatçı saç sorunlarından biri. Kepekten kurtulmak için zaten güçlü şampuanları ve sert tedavileri denediyseniz ancak bir türlü kurtulamadıysanız bir de ev çarelerini denemekte fayda var. Örneğin yüzlerce yıldır Hindistanlı kadınların kullandığı neem yapraklı maskeyi ya da saçın pH'ını dengeleyen limon maskesini kullanabilirsiniz. GÜVEN SORUNU BİLE OLUŞTURABİLİYOR Kepek, her yaşta ortaya çıkabilir, ancak 20 ve 30'lu yaşlarda bu sorunla daha çok karşı karşıya kalınabilir. Böyle rahatsız edici bir durum genellikle kuru bir saç derisine, saç dökülmesine ve kendinize olan güveninize olumsuz yönde etki edebilir. SAÇ KEPEĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ELMALI MASKE TARİFİ Saç kepeklenmesi bir kaç sorundan kaynaklanabilir. Çok basit bir tarif ile saç yapınızdaki yağ ve nem dengesini sağlayacağız. Yeşil elmanın kabuğunu minik parçalara ayırarak suyun içerisine atıyoruz. Suyun içerisine 1 çay kaşığı karbonat ilave ediyoruz. Suyumuz şuanda alkali bir suya dönüştü. Güzelce karıştırıp üstünü kapatıyoruz. 5 dakika beklettikten sonra saçınız yıkadıktan sonra son durulama suyu olarak kullanmanızı öneririm. Spreyiniz var ise sprey kullanarak saçınızı havlu ile kuruladıktan sonra saçınız nemliyken de uygulama yapabilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI MASKESİ Şampuanınızda % 5 oranında çay ağacı yağı bulunması bile saç derinizin durumunu belirgin şekilde iyileştirebilir. Kepek söz konusu olduğunda, çay ağacı yağı, bir antibakteriyel ve antifungal özelliği sayesinde anında etki sağladığı için cankurtaran olabilir. NASIL KULLANILIR? Şampuanınıza 8-10 damla çay kaşığı çay ağacı yağı ekleyin. Saçınızı normalde nasıl yıkıyorsanız öyle yıkayın. Ancak çay ağacı yağını emmesi için biraz bekleyin. Ardından iyice durulayın. Bunun yerine badem veya hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. ELMA SİRKESİ MASKESİ Filtrelenmemiş ve tamamen organik elma sirkesinin antifungal özellikleri, kepeğe neden olan kaşıntılı ve kuru cildi tedavi etmek için kullanılabilir. Elma sirkesinde bulunan asit içeriği kafa derisinin pH'sini değiştirir. NASIL KULLANILIR? Elma sirkesini su ile eşit oranda karıştırın. Saçınızı yıkadıktan sonra karışımı ıslakken uygulayın. Karışım kafa derisine masaj yapılmalı ve durulamadan önce 15 dakika bekletilmelidir. HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI MASKESİ Hindistancevizi yağı genellikle bazı insanlar tarafından “saçlar için bir lütuf” olarak adlandırılır, çünkü onunla tedavi edilemeyecek tek bir sorun yoktur. Hindistan cevizi yağı, kepeklenmeyi tedavi etmeye yardımcı olan antifungal özelliklere sahiptir. Ayrıca, laurik, kaprilik ve kaprik asit içerir, böylece zarar görmüş saçı besler.

NASIL KULLANILIR? Bir kasede kayda değer miktarda hindistancevizi yağı (saçınızın uzunluğuna göre) ısıtın. Yağı saç derinize ve saçınıza 5 dakika ovalayın. Bir gece bekletin. Sabah her zamanki şampuanınızla yıkayın. HAM BAL MASKESİ Bal, ham haliyle kullanıldığı zaman birçok şaşırtıcı yarar sağlar. Doğal bir nemlendiricidir. Bunun dışında saçı A, B, C, D, E ve B kompleksi gibi çeşitli vitaminlerle besler. Bununla birlikte kalsiyum, magnezyum, potasyum vb. Gibi birkaç temel mineral sağlar. Ham bal, kepek ve egzamaya karşı çok etkilidir. NASIL KULLANILIR? Saçınızı ıslatın. Balı sulandırın. (% 90 bal ve% 10 su) Saç derinize 3-5 dakika uygulayın ve birkaç saat bekleyin. Su ile durulayın. KARBONAT MASKESİ Karbonatın enfeksiyonlara karşı faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Karbonat, mükemmel bir peeling ürünü olarak da görev yapar, bu nedenle kafa derisine uygulamak ölü cilt hücrelerini temizleyecektir. Ayrıca pH'ı dengelemeye yardımcı olur. NASIL KULLANILIR? Normal şampuanınıza karbonat ekleyin ve normalde nasıl kullanıyorsanız öyle kullanın. Ayrıca elma sirkesi ve kabartma tozu kombinasyonunu birlikte kullanabilirsiniz. Sadece bir karışım hazırlayın, saç derinize uygulayın ve durulayın. Karbonat doğrudan cilt üzerinde kullanılmamalıdır - daima dolaylı olarak kullanın.