Saçınıza bu işlemi yapıyorsanız hemen vazgeçin: Kanser riskini artırıyor! Brezilya fönü zararlı mı?

Saçlara uygulanan bakım yöntemleri oldukça farklılık gösteriyor. Uzmanlar genellikle doğal bakımlardan yararlanılmasını söylese de bunlardan istediği sonucu alamayan kadınlar brezilya fönü, keratin bakımı gibi işlemler yaptırıyor. Bu işlemlerde saça uygulanan kimyasallar kanser riskini iki katına çıkarabiliyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından yürütülen araştırma, on yıldan fazla bir süredir ABD genelinde 33.000 kadına baktı. Yılda dört veya daha fazla düzleştirici ürün kullanan kadınlarda rahim kanseri oranı yüzde 4.05, kullanmayanlarda yüzde 1.64'tü.

KİMYASALLAR KAFA DERİSİ YOLUYLA RAHME GİDİYOR

Bilim adamları, kremlerdeki kimyasalların kafa derisi yoluyla kan dolaşımına sızdığına ve rahme gittiğine inanıyor. Türünün ilk örneği olan çalışmada, 35 ila 74 yaş arasındaki kadınlar neredeyse 11 yıl boyunca izlendi. O zaman içinde 378 rahim kanseri vakası vardı. Yılda dört veya daha fazla kez kimyasal düzleştirici kullanan 1.572 kişiden 26 kanser vakası vardı. Ve onları hiç kullanmayan 30.329'dan 332'si teşhis edildi

SAÇ ÜRÜNÜ KULLANANLARIN RİSKİ YÜZDE 155 FAZLA

Araştırmacılar daha sonra yaş, yoksunluk, alkol tüketimi ve sigara kullanımı da dahil olmak üzere kanser için risk faktörlerini ayarladılar. Analizler, saç ürünlerini kullanan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 155 daha fazla olduğunu gösterdi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

NIH'de araştırmayı yöneten epidemiyolog Dr Alexandra White, "İki katına çıkma oranı endişe verici. Bu bulguları farklı popülasyonlarda doğrulamak, saç ürünlerinin rahim kanserinde sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek ve kadınlarda kanser riskini artırabilecek spesifik kimyasalları belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var

CİLTTE VE GÖZDE TAHRİŞE NEDEN OLUYOR

"Bildiğimiz kadarıyla bu, düzleştirici kullanımı ile rahim kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk epidemiyolojik çalışmadır." Tüm saçlar, sülfür adı verilen molekülleri içeren keratin adı verilen bir proteinden yapılır. Bazen bunlar birbirleri arasında çiftler veya saçta bukleler oluşturan disülfid bağları oluştururlar. Kimyasal saç düzleştirme, bu bağları kırarak ve saçın yapısını değiştirerek çalışır. Bu saçın düzleşmesine yol açar. Kremler, insanlar için bilinen bir kanserojen olmasına rağmen, koruyucu görevi gören formaldehit içerebilir. Isındığında bu gaz olarak havaya salınabilir ve ciltte ve gözlerde tahrişe neden olur.

RAHİM KANSERİ BELİRTİLERİ