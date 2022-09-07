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Saçınızı açmadan önce bir kez daha düşünün! Talihsiz kadın saçını TikTok'ta paylaştı

07.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenilen saç rengini elde etmek için saçın rengini açmak gerekebiliyor. Ancak bu açma işleminin oldukça dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın saçını açtıktan sonra saçlarının aldığı hali paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları gördükleri karşısında şaşırdı.

Saçınızı açmadan önce bir kez daha düşünün! Talihsiz kadın saçını TikTok'ta paylaştı

Saçlar oldukça hassas bir yapıya sahipler. Dışarıdan gelen etkenlere bağlı olarak çok hızlı bir şekilde yıpranabiliyorlar. Özellikle açık renk boyaları kullanırken boyanın renginin tutması için kullanılan saç açıcılar saçları mahvedebiliyor. Uzmanlar saç açıcıların evde bilinçsiz bir şekilde kullanılmaması hakkında uyarılarda bulunuyor.

@aimegx WARNING DO NOT OVER BLEACH ???? exactly two years ago this happened to me. #bleach #healthyhairjourney #hairtips #boxdye #overdyedhair #hair #hairstyle #fyp #foryoupage #foryou #healthyhair #hairproducts #savedhair #blonde #blondehair #platinumhair #damgedhair #brokenhair #hairbreakage #broken #hairoil #haircut #hairtransformation ♬ som original - speedsongswr • Amigos

TikTok'ta @aimegx hesaplı bir kullanıcı uzun sarı saçlarının saç açıcı nedeniyle nasıl yandığını ve koptuğunu gösterdi. Evde saçlarınızı açmamanız gerektiğini belirten kadın birçok sosyal medya kullanıcısından destek aldı. Kadınlar aynı deneyimi kendilerinin de yaşadığını belirttiler. Saçlarının iki yıl önce karantina sürecinde bu hale geldiğini belirten kadın saçlarını iyileştirmek için hâlâ uğraştını söyledi.

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Bir kullanıcı "Ben de saçımı evde açtım. Birkaç santim kaybettim ama üzerine 20 dakika yumurta ve zeytinyağı sürdüm. Bu karışım saçımın hasarının çoğunu onardı."dedi.

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