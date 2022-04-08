Saçlardaki turunculaşmayı önleyen mor şampuan nasıl kullanılmalıdır?

Mor şampuan kullanmak son yıllarda oldukça yaygın hale geldi. Mor şampuan saçta su, saç rengi açıcı, klor gibi kimyasallar, sigara ve egzoz dumanı gibi nedenlerle meydana gelen istenmeyen renkleri çözüyor. Hala mor şampuan kullanmıyorsanız saç renginizde daha doğal sonuçlar almak ve parlak saçlara sahip olmak için kullanmaya başlayabilirsiniz.

MOR ŞAMPUAN NASIL KULLANIMALADIR?

DOĞRU MOR ŞAMPUANI SEÇMEK

Yoğun renk ve kıvamda bir mor şampuan bulunuz. Yüksek kaliteli bir mor şampuan renk olarak saydam değil mat olmalıdır. Mümkünse mat bir renge sahip olduğundan emin olmak için satın almadan önce az miktarda mor şampuanı parmağınıza sıkınız.

GRİ VE PLATİN RENKLER İÇİN KOYU RENK MOR ŞAMPUAN

Gri, gümüş rengi veya platin rengi saçlar için koyu mor bir şampuan alınız. Platin, gri veya açık sarı saçta en iyi etkiyi bazıları indigo veya mavi tonlarına kaçan koyu mor formüller etki gösterir. Parlak mor ve menekşe rengi şampuanlardan uzak durunuz ve özellikle açık renk saçlar için üretilmiş olan koyu renk bir şampuan bulunuz.

SARI SAÇLAR İÇİN PARLAK MOR ŞAMPUAN

Saçınız sarıysa daha parlak mor bir şampuan seçiniz. Sarı saçın bakırsı tonunun yok olması için daha az mor renklendirmeye ihtiyacı vardır. Koyu menekşe rengi şampuanlardan uzak durunuz ve saç renginin aşırı doygunlaşmasını önlemek için daha parlak bir renk seçiniz. Renk ne kadar açık olursa saçından bakırsılığı o kadar az emer. Kendiniz için doğru olan mor şampuanı seçerken bunu aklında bulundurun.

KOYU RENK SAÇLILAR MOR ŞAMPUAN KULLANMAMALI

Sarı veya gümüş rengi saçı bakırsı renkten daha parlak, daha nötr bir renge çevirmeye çalışıyorsanız mor şampuan idealdir. Kumral ya da siyah saçta pek etkili değildir. Saç renginiz koyuysa bunun yerine başka bir şampuan bakımı deneyebilirsiniz.

MOR ŞAMPUAN NASIL UYGULANIR?

Şampuanı uygulamadan önce saçınızı tamamen ıslatınız. Ilık su saçınız için hem yatıştırıcı hem de iyileştiricidir. Sıcaklık saç gövdelerinin genişleyerek mor şampuanı daha iyi emmelerini sağlar.

Şampuanı saçınıza uygularken köpürterek saçınıza nazikçe masaj yapın. Saçınızın "sorunlu bölgelerine", şampuanla düzeltmeye çalıştığınız bakırsı ya da sararmış saç tellerine özel ilgi gösteriniz.

RÖFLELİ SAÇ

Şampuanı röfleli saçınızda kullanıyorsanız şampuanı sadece sarı tutamlara uygulayınız. Mor şampuanın koyu renk saçta etkisi olmaz.

Gelecekte zarar görmüş saçların oluşmasını önlemek için köklerine öncelik veriniz.

SARI SAÇ

Saçınızın daha sıcak, doğal bir sarı rengi varsa ve bakırsılığı azsa 2-3 dakika yeterli olacaktır. Birkaç dakika geçtikten sonra saçınızı soğuk suyla yıkayınız.

Köklerinin şampuanı emmesi için uçlardan daha fazla zamana ihtiyaç vardır, bu yüzden şampuanı önce köklere uygulamanız gerekir. Uçlar daha gözeneklidir ve daha kolay ton değiştirir.

Tavsiye edilen süre markadan markaya biraz değişiklik gösterebilir. Şampuanın 5 dakikaya kadar saçında bekletilmesi gerekebilir.

BAKIR SAÇ

Saçınızın boyası önemli ölçüde akmışsa ya da saçınızı kısa süre önce sarıya boyadıysanız şampuanı 5 ila 15 dakika boyunca saçınızda bekletiniz. Saçınınzın şampuanı tam olarak emmek için daha fazla zamana ihtiyacı olabilir. Sonra şampuanı saçınızdan soğuk suyla arındırınız.

Daha önce hiç mor şampuan kullanmadıysanız şampuanı saçınızda 5-10 dakika bekletip yıkamayı deneyiniz. Saçınızı kuruttuktan sonra çok az değişiklik görürseniz ya da hiç görmezseniz bir sonraki uygulamada 10-15 dakika bekletmeyi deneyiniz.

Şampuanı saçınızda 15 dakikadan fazla bekletirseniz saçınızda açık mor renk kalır. Bu, gri veya gümüş rengi saçta iyi dursa da doğal sarı görünümünü bozabilir.

GRİ VE PLATİN SAÇ

Daha koyu saçlı kişiler saçlarının renginin akması konusunda endişelense de şampuanın daha uzun süre bekletilmesi gümüş rengi ve platin saçın yararına olur. Saçınızın ne derecede renklenmiş ya da bakırsı olduğuna bağlı olarak şampuanı yıkamadan önce saçınızda yarım saate kadar tutunuz.

Mor şampuanı koyu sarı saçta kullanmanın tersine platin veya gümüş rengi saçtaki hedef sıcak tonları tamamen yok etmektir.

Şampuanı saçınızda bu kadar uzun süre bekletmeyi planlıyorsanız beklerken kafanıza plastik bir duş bonesi takabilirsiniz.

MOR ŞAMPUANI HAFTADA BİR KULLANINIZ

Açık ve eşit rengi korumak için mor şampuanla renksiz şampuanları değişimli kullanınız. Doğal saçınız daha sıcak bir sarıysa şampuanı sadece sararma fark ettiğinde bile kullanabilirsiniz. Saçınızı gözetimde tutunuz ve bir rutin oluştururken buna göre karar veriniz. Bir ay geçtikten sonra bir değişiklik görmüyorsanız rutininizi her zaman haftada 2-3 defaya çıkarabilirsiniz.

ŞAMPUANI SEYRELTEBİLİRSİNİZ

Mor şampuan saçınızı boyamasa da eğer çok güçlüyse yıkadıktan sonra saçınızda açık leylak rengi fark edebilirsiniz. Bunu önlemek için mor şampuanı 2'ye 1 oranında suyla karıştırıp bu karışımı bir püskürtme şişesine koyabilirsiniz.

DAHA PARLAK GÖRÜNÜM İÇİN KURU SAÇA UYGULAYINIZ

Şampuanı banyoda ya da duşta kullanmak yerine saçınızı ıslatmadan önce şampuanla saçınıza masaj yapınız. 10-15 dakika bekletiniz, ardından soğuk suyla yıkayınız. Şampuanı kuru uygulamak saçınıza parlaklık katabilir ve saçınızı inatçı bakırsı tondan kurtarabilir



