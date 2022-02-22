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Saçlarınız yaşınızı gizlesin!

22.02.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanmak, hayatın içinde en olağan durum olsa da özellikle kadınların bu durumdan hoşlandığı söylenemez. Bazen estetik dokunuşlar, bazen fit bir vücut, bazen ise giyim tarzı yaşımızı gizlemeye yardımcı oluyor. Peki saç stilimizin de yaşımızı gizleyebileceğini biliyor musunuz?

Saçlarınız yaşınızı gizlesin!

Güzelliğimizi öne çıkarmak, her zaman bakımlı görünmek ve kendimizi iyi hissetmek için saçlarımıza özen gösteririz. Konu yaşımızdan daha genç görünmek olduğunda saç kesiminizi gözden geçirmenin vakti gelmiş demektir.

Doğru saç kesimi ve rengi ile siz de ünlüler gibi yaşınızı gizleyebilir, daima genç ve havalı görünebilirsiniz. İşte sizi genç gösterecek 5 saç modeli!

PERÇEM KESİMİ

perçem

Doğru açıyla kesilmiş perçemler hem yüzünüzü ince gösterirken hem de alın bölgesinde yer alan mimik kırışıklarını kamufle etmiş olur. Nebahat Çehre, Filiz Akın gibi dev yıldızların yıllardır kullandığı saç kesimini örnek göstererek saçlarınızı kestirebilirsiniz.

KISA SARI SAÇ

sarı saç

Bakımı zordur, sık sık boyatmak gerekebilir ama sarı saçın daima klas bir hava verdiğini unutmamak gerekir. Ten renginize ve yaşam stilinize uyuyorsa saçlarınızı kulak hizasında kestirmenizi öneriririz. Yoğun bir göz makyajıyla güzelliğinize güzellik katabilirsiniz.

PERMA MODELİ

perma

80'li yıllardaki kadar olmasa da perma saçlar her zaman popülerliğini koruyor. Yeni nesil perma olarak adlandırılan işlemlerde eskiye oranla daha az kimyasal kullanılarak saçlar zarar görmeden uzun süre şeklini koruyor. Saçları az olan kişilere perma saç modeli uygulanarak saçların dolgun ve yoğun görünmesi hedefleniyor. Dalgalı saçların enerjiyi artırdığını düşünürsek siz de permaya bir şans verebilirsiniz.

SİYAH SAÇ

siyah saç

Simsiyah saçlar sert bir yüz ifadesine neden olsa da doğru kesim ve stille yaşınızı saklayabilir, her zaman bakımlı görünebilirsiniz. Orta uzunluktaki siyah saçlarınızı düz fönleyebilir, günlük yaşamınızda rahatça kullanabilirsiniz. Hızlı uzayan dipleri saklamak için saçlar için özel üretilen maskaralardan destek alabilirsiniz.

OMUZ HİZASI MODELİ

saç

Hem pratik hem de şık görünümlü saçlar için omuz hizasındaki saç kesimleri birçok kadın tarafından tercih ediliyor. Saçlar sık sık kesildiği için uçları daha sağlıklı oluyor ve bu durum da saçın geneline yansıyarak hacimli bir görüntü oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre saç bakımı
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