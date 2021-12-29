Saçlarınıza zarar vermeden uygulanabilecek en iyi saç açıcı markası ve modelleri

Çoğu zaman saçta yapılacak en ufak bir değişiklik, dış görünüşe farklı bir hava katmaya yeter de artar. Hele bir de saç rengi değişikliği söz konusuysa bambaşka bir görünüme kavuşmak bile mümkün. Siz de saç renginizi birkaç ton açmak, rengini değiştirmek veya sadece biraz ışıltı katmak istiyor ancak bunun için kuaförlere gitmek istemiyorsanız saç açıcılardan yardım alabilirsiniz. Saçınızın rengini açarken zarar görmesini engellemek için saç yapınıza uygun, iyi ve kaliteli bir ürün kullanmanızı tavsiye ederiz. "Hangi marka saç açıcı daha iyi?" diyorsanız gelin, en kaliteli saç açıcı önerilerini birlikte inceleyelim.

1. Ultra yoğun bir renk açıcı

Saçlarınızın rengini bir değil birkaç ton açmak istiyorsanız saç boyası kategorisinde ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken Palette markasının Göz Alıcı Renkler serisinde yer alan bu yoğun renk açıcı ürününe göz atabilirsiniz. Saç rengini 4-6 ton arası açabilen ürün, yoğun renk pigmentleriyle güçlendirilmiş formülü sayesinde saça derinlemesine işleyerek rengi sabitler ve yoğun bir parlaklık kazandırır. Saç ve saç derisinde yanmaya sebep olmayan saç açıcı, içeriğinde bulunan keratin, pantenol ve besleyici yağlarla saçınızın rengini açarken bir yandan da saçınıza bakım yapar. Üstelik ürünü uyguladığınızda kavuşacağınız muhteşem sarı renkle birlikte varsa beyazlarınızı da kapatabilirsiniz.

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2. Doğal saç renginizi zaman içinde açmak istiyorsanız

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Saçlarınızın boya uygulanmamış doğal rengini zaman içinde yavaş bir şekilde açmak istiyorsanız Novocrin markasının Extrait Dora isimli renk açıcı spreyine göz atabilirsiniz. İçeriğinde papatya ekstresi bulunan saç açıcı sprey, sürekli kullanımda saç renginizi hafifçe ve doğal bir şekilde açarak saçlarınıza güneşten açılmış gibi bir görünüm verir. Doğal sarı veya açık kahverengi saçlarda çok daha etkili olan ürünü saçınıza sıktıktan sonra güneşe çıkarak veya fön makinesi ile saçlarınıza ısı uygulayarak açma işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz renge gelene kadar bu işlemi tekrarlayabileceğinizi ancak her uygulama arasında 2-3 gün beklemeniz gerektiğini hatırlatmakta da fayda var.

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3. Profesyonellerin kullandığı ürünler

Saçlarınızın rengini açmak için profesyonel bir ürün arıyorsanız Wella markasının Blondor adını verdiği ürününü tercih edebilirsiniz. En iyi toz saç açıcı markası denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri olan Wella Blondor, en iyi saç açıcılar arasında yer alır. Tri-lightening complex içeren ürün, kızılı önleyen moleküllere sahip. Ayrıca saçlarınızı 7 tona kadar güvenli bir şekilde açmanıza yardımcı olur. "Saç açıcı nasıl kullanılır?" derseniz bu ürünün kullanımının da son derece pratik olduğunu belirtmekte fayda var. Toz ürünü arzu ettiğiniz saç açma derecesine uygun oranda, metal olmayan bir kaba koyun ve yeterli miktarda oksidan ekleyerek iyice karıştırın. Ürünü saçınıza uyguladıktan sonra her 5-10 dakikada bir kontrol ederek bekletin. İstediğiniz rengi elde ettiğinizde bol suyla durulayın. Hayalinizdeki saçlara kavuşmak işte bu kadar kolay!

Wella Blondor Toz Saç Açıcı'yı incelemek için buraya tıklayın.

4. Koyu renk saçlarda bile etkili bir ürün

Saç açıcı önerisi demişken Koleston markasının bu yoğun renk açıcı kitinden bahsetmemek olmaz. Markanın hem yoğun hem uzun süre kalıcı renkler vadeden ürünü, derine işleme teknolojisi ve mikro seviyede iyileştirilmiş pigmentleri sayesinde son derece yoğun bir renk sağlar. Ayrıca set içerisinde yer alan renk aktif eden kremi de işlemden 15 gün sonra saçlara uygulandığında pigment takviyesi yaparak saç renginizi yeniden canlandırmaya yardımcı olur. Ürünün doğal saç rengini 4-5 tona kadar açabildiğini hatırlatalım.

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5. Çok güçlü bir saç açıcı

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Saç rengini açan iyi bir saç açıcı tavsiyesi istiyorsanız Agiss markasının saç rengini 3-6 ton arası açabilen toz saç açıcı ürününe göz atabilirsiniz. Son derece kolay bir kullanım sunan güçlü etkiye sahip renk açıcı ürün, uygulama sonrası yoğun bir parlaklığın yanı sıra saçlarınızda ipeksi bir yumuşaklık hissi de bırakıyor. Ayrıca ürün özel formülü sayesinde saçlarınızın rengini açarken bir yandan besleyerek bakımını da sağlıyor.

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6. Platin sarısı saçlar için

Saçlarınızın rengini platin tonuna kadar açmak istiyor ve profesyonel bir saç açıcı ürün arıyorsanız L'Oréal Professionnel Blond Studio Saç Açıcı'yı tercih edebilirsiniz. Saç rengini 9 tona kadar açma özelliğine sahip olan ürünle saç renginizin tamamını açabileceğiniz gibi açık balyaj veya kapalı röfle uygulamalarını da gerçekleştirebilirsiniz. Pro-keratin ile zenginleştirilen formülü ile saçların bakımını da yapan ürün, yüksek nötralizasyon gücü sayesinde saç renginde istenmeyen yansımalara izin vermez.

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7. Saçlarınızda doğal bir ışıltı istiyorsanız

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Saçlarınızda doğal bir ışıltı istiyor ve bunun için yardım alabileceğiniz iyi bir saç açıcı önerisine ihtiyaç duyuyorsanız L'Oréal Paris markasının Casting Sunkiss Renk Açıcı Jel ürününü tercih edebilirsiniz. Jel formundaki ürün, sarıdan kahverengiye kadar birçok saç renklerinde doğal bir ışıltı sağlar. Amonyak içermeyen hoş kokulu formülü ve kamelya yağı ile zenginleştirilmiş içeriği sayesinde uygulama sonrasında saçlarınızda parlaklık ve yumuşaklık verir. Durulanmayan ürünü hızlı ve kolay bir şekilde saçlarınıza uygulayarak saç renginizin aşamalı olarak açılmasını ve doğal bir ışıltı kazanmasını sağlayabilirsiniz.

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8. Bitkisel bir saç açıcı arıyorsanız

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Saç renginizi açmak için güçlü ancak bitkisel formüllü bir ürün arıyorsanız Organic Naturlite markasının amonyak içermeyen toz açıcı ürününü tercih edebilirsiniz. Markanın 7 tona kadar renk açımı sağlayan ürünü, içeriğinde yer alan viyole pigmentler sayesinde sarı yansımalar oluşmasını önleyerek mükemmel bir açıcılık sağlar. Ayrıca formülünde yer alan buğday proteini katkısıyla saç açma işlemi sırasında saç liflerini besleyerek zarar görmesini engellerken pantenol ise saçların kurumasını önler. Açmak istediğiniz tona uygun oksidan ile karıştırarak kullanabileceğiniz ürün, ısıl işlem uygulamaya gerek bırakmadan son derece pratik bir kullanım sunar.

Organic Naturlite markasının amonyaksız bitkisel toz saç açıcı ürününü incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

9. Saç dokusunu muhafaza eden bir açıcı

Saçlarınızın rengini açarken dokusunu da muhafaza etmenize yardımcı olacak bir saç açıcı arıyorsanız organik içerikli saç boyaları ile adından sıkça söz ettiren BioMagic markasının amonyaksız toz saç açıcısını tercih edebilirsiniz. Ürün özel formülü sayesinde saçlarınızın rengini açarken zarar vermiyor ve saçınızın dokusunu muhafaza ediyor. Saç rengini 8 tona kadar açabilen saç açıcı, saçları matlaştırmıyor.

Organik saç boyaları ile dikkat çeken BioMagic markasının amonyaksız toz saç açıcı ürününü detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Dramatik değişiklikler için

Saçlarınızın rengini 2-3 tondan daha fazla açmak istiyor ve iyi bir saç açıcı ürün arıyorsanız Sea Color markasının saç rengini 4-6 ton arasında açabilen yoğun saç açıcı ürününü tercih edebilirsiniz. Kutu içeriğinde bulunan toz açıcı ve oksidanı karıştırarak saçlarınıza uyguladıktan sonra herhangi bir ısıl işleme gerek kalmadan yeteri kadar bekledikten sonra yıkadığınızda istediğiniz sarı saçlara kavuşabilirsiniz. Uygulamayı yaparken ısıl işlem yapılmadığı için saçlarınız zarar görmez ve yanmaz. Tabii renk açma işlemi sırasında kutu içinden çıkan eldivenleri kullanarak ellerinizi de koruma altına almanızı öneririz.

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