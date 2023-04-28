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SADAT hakkındaki sözlerinden sonra mahkemeden 'Kılıçdaroğlu' kararı: 1 milyon TL tazminat talep edilmişti

28.04.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıl gerek sosyal medyadan gerekse mayıs ayında SADAT merkezi önüne gittiğinde yaptığı açıklamalar çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun SADAT hakkındaki sözleriyle ilgili dava açıldı. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun yasal faiziyle birlikte 30 bin TL manevi tazminatı SADAT'a ödemesine hükmedildi. Şikayetçi olan SADAT avukatı, 1 milyon TL tazminat talep etmişti.

SADAT hakkındaki sözlerinden sonra mahkemeden 'Kılıçdaroğlu' kararı: 1 milyon TL tazminat talep edilmişti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Mayıs 2022 tarihinde SADAT merkezine giderek “Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımlarında da SADAT’ın paramiliter bir kuruluş olduğunu ve işlerinin suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek olduğunu iddia etmişti.

1 MİLYON TL MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Bunun üzerine SADAT, avukatlarından A. Üsame Ceran aracılığı ile şikayette bulunmuştu. Avukat Ceran dilekçesinde SADAT’ın Türk siyasetinin bir aktörü olmadığını belirterek "Müvekkil şirket, Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren bir şirkettir. Bir politikacının politik çıkarları için bir şirketi karalamasını hukuk düzeni korumaz” ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 1 milyon TL manevi tazminatın yasal faizi ile tahsil edilerek SADAT’a verilmesi talep etmişti.

Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında davacı SADAT vekilleri Avukat A. Üsame Ceran ve Avukat Enes Malik Saran hazır bulundu. Duruşmaya CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da avukatı katıldı.

Duruşmada Avukat A. Üsame Ceran, Kemal Kılıçdaroğlu’nun eylemlerinin müvekkillerinin kişilik haklarını zedelediğini belirterek “Davalının eylemlerinin sürekliliği, müvekkilimizin yasadışı iş ve eylemlerle bağlantısı bulunduğu yönündeki süregelen açıklamaları ve müvekkilimiz hakkında kamuoyunda oluşan etkileri ve müvekkilimizin uğramış olduğu zarar nedeniyle talep ettiğimiz tazminat miktarının yerinde olduğu kanaatindeyiz. Davamızın kabulünü talep ediyoruz” dedi.

"SALDIRILAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Duruşmada Avukat Enes Malik Saran ise “Müvekkilimizin kişilik hakları saldırıya uğramış halen bu saldırılar devam etmektedir. Manevi tazminat kararı ile nispeten caydırıcı bir karar verilmesi kanaatindeyiz” dedi. Avukat Saran da davanın kabulünü talep etti.

Davalı Kılıçdaroğlu vekili ise müvekkilinin açıklamalarının soyut beyan olmadığını söyleyerek “Davacının yöneticilerinin açıklamaları üzerine yapılmış haklı açıklamalardır. Davacı taraf bizzat yöneticilerinin aracılığı ile müvekkilimiz açıklamalarında yer aldığı üzere silah satışına aracılık ettikleri, rejimi değiştirmek amacına yönelik açıklamaları, kaos ve terör ortamı hazırlamak üzere yapılan açıklamalar üzerine müvekkilimiz tarafından davaya konu açıklamalar yapılmıştır” dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vererek 30 bin TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine hükmetti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu dava SADAT

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