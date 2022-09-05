KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Sadece 2 haftalıkken tuvalete alıştı! Bebek bezi masrafından kurtaracak etkili çözüm

Sadece 2 haftalıkken tuvalete alıştı! Bebek bezi masrafından kurtaracak etkili çözüm

05.09.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek bakımında ebeveynlerin oldukça dikkatli olması gerekiyor. Yapılan ufak hatalar veya ihmaller bebeğin sağlığını etkileyebiliyor. Bebeklerin tuvalete alıştırılması da bebek sağlığı konusunda önemli bir yer taşıyor. Bebeği tuvalete alıştırma yöntemleri sıklıkla aranan konulardan. Bir çift bebeklerine iki haftalıkken başladıkları tuvalet eğitim sürecini anlattı.

Sadece 2 haftalıkken tuvalete alıştı! Bebek bezi masrafından kurtaracak etkili çözüm

Bebek bezlerine her geçen gün gelen zamlar bütçeyi oldukça zorlayabiliyor. Bebeklerin tuvalete daha erken alışmasını isteyen ebeveynler çeşitli yöntemler araştırıyor. Ancak bu yöntemler konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Byron Bay ebeveynleri Montana Lower ve Tom Linwood, bebeklerini 2 haftalıktan itibaren tuvalete alıştırdıklarını açıklayarak tüm ebeveynlerin tuvalete alıştırma yöntemini denemeleri gerektiğini belirtti.

BEBEĞİNİZİ İZLEYEREK TUVALETİNİ YAPACAĞI ZAMANI ANLAYABİLİRSİNİZ

Ekran görüntüsü 2022-09-05 111241

Çift youtube hesapları üzerinden paylaştıkları videoda bebeklerinizi tuvalete alıştırmak için yüzündeki ifadelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladılar. Montana , Bebeği tuvalete gitmek istediği zaman dinlemek ve bebek bezine yapmasını beklemek yerine onu tuvalete götürmek gerekiyor." Tom şunları ekliyor: "Her anne bebeğinin ne zaman acıktığını bilir ve bunun için ipuçları vardır ve tuvalete gitmeleri gerektiğinde aynı ipuçlarına sahiptirler. Bu sadece onu dinlemek ve izlemekle ilgili.”

YAZ AYLARINDA ALIŞTIRMAK DAHA KOLAY

Ekran görüntüsü 2022-09-05 111206

Çocukların tuvalete alışmasına genellikle daha az kıyafet giydiği yaz aylarında başlamanın daha iyi olduğunu söylediler. Montana şunları söyledi: “Bebeğinize yapışın, ona bir elbise veya kolayca çıkarabileceğiniz bir şey giydirin. Yapılacak bir diğer iyi şey de lazımlık almak. Dışarıdayken arabanızın bagajına koyacağınız lazımlık gerçekten çok iyi, böylece istediğiniz zaman kenara çekip bebeğinize tuvaletini yaptırabilirsiniz." "Bebeğinizi tuvalete alıştırmak için bir gün ayırmanızı öneririz, Blue bir gün mutfak kabında tuvalete gitmesi gerektiğini öğrendi . Ondan sonra işaretleri okumak bize kaldı.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhmal etmeyin, hepsi gerekli! Doğum çantasına koyulacaklarİhmal etmeyin, hepsi gerekli! Doğum çantasına koyulacaklar
Herkesi dinleyin ama inanmayın!Herkesi dinleyin ama inanmayın!
Önemli uyarı: Bu işaretler yataktaki performansı ortaya çıkarıyorÖnemli uyarı: Bu işaretler yataktaki performansı ortaya çıkarıyor
Anahtar Kelimeler:
çocuk tuvalet bebek bezi bebek tuvalet eğitimi ebeveyn lazımlık mon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

18 yaşındaki oğlu Beren kaslı vücuduyla olay oldu

18 yaşındaki oğlu Beren kaslı vücuduyla olay oldu

Uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntem bulundu

Uzun süre toz almamanızı sağlayacak yöntem bulundu

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Tırnak kırılmalarından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyin! Tırnaklarınızı güçlendirecek etkili yöntemler

Tırnak kırılmalarından şikayetçiyseniz bu yöntemleri deneyin! Tırnaklarınızı güçlendirecek etkili yöntemler

Bu burçlara yaklaşmayın! En çok aldatan burçlar hangileri?

Bu burçlara yaklaşmayın! En çok aldatan burçlar hangileri?

İlginizi Çekebilir

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.