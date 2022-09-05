Sadece 2 haftalıkken tuvalete alıştı! Bebek bezi masrafından kurtaracak etkili çözüm

Bebek bezlerine her geçen gün gelen zamlar bütçeyi oldukça zorlayabiliyor. Bebeklerin tuvalete daha erken alışmasını isteyen ebeveynler çeşitli yöntemler araştırıyor. Ancak bu yöntemler konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Byron Bay ebeveynleri Montana Lower ve Tom Linwood, bebeklerini 2 haftalıktan itibaren tuvalete alıştırdıklarını açıklayarak tüm ebeveynlerin tuvalete alıştırma yöntemini denemeleri gerektiğini belirtti.

BEBEĞİNİZİ İZLEYEREK TUVALETİNİ YAPACAĞI ZAMANI ANLAYABİLİRSİNİZ

Çift youtube hesapları üzerinden paylaştıkları videoda bebeklerinizi tuvalete alıştırmak için yüzündeki ifadelere dikkat etmeniz gerektiğini açıkladılar. Montana , Bebeği tuvalete gitmek istediği zaman dinlemek ve bebek bezine yapmasını beklemek yerine onu tuvalete götürmek gerekiyor." Tom şunları ekliyor: "Her anne bebeğinin ne zaman acıktığını bilir ve bunun için ipuçları vardır ve tuvalete gitmeleri gerektiğinde aynı ipuçlarına sahiptirler. Bu sadece onu dinlemek ve izlemekle ilgili.”

YAZ AYLARINDA ALIŞTIRMAK DAHA KOLAY

Çocukların tuvalete alışmasına genellikle daha az kıyafet giydiği yaz aylarında başlamanın daha iyi olduğunu söylediler. Montana şunları söyledi: “Bebeğinize yapışın, ona bir elbise veya kolayca çıkarabileceğiniz bir şey giydirin. Yapılacak bir diğer iyi şey de lazımlık almak. Dışarıdayken arabanızın bagajına koyacağınız lazımlık gerçekten çok iyi, böylece istediğiniz zaman kenara çekip bebeğinize tuvaletini yaptırabilirsiniz." "Bebeğinizi tuvalete alıştırmak için bir gün ayırmanızı öneririz, Blue bir gün mutfak kabında tuvalete gitmesi gerektiğini öğrendi . Ondan sonra işaretleri okumak bize kaldı.”

