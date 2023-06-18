Sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de görülmeye başladı! Yaklaşan kızamık tehlikesine dikkat

Kızamık, tüm vücutta deri döküntüsüne neden olan ve grip benzeri belirtileri gösteren bir hastalıktır. Koronavirüs'e göre 5-6 kat daha bulaşıcı olan bu hastalıktan korunmak için aşının önemi her fırsatta belirtiliyor. Çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen kızamık yetişkinlerde de görülebiliyor. NTV Haber'e konuşan 35 yaşındaki Gülşah Becerikli Aksan, kızamık sebebiyle 5 gün boyunca hastanede yattığını belirterek yaşadığı semptomları anlattı.

Gülşah Becerikli Aksan, "Her yerim kabardı. Gözlerim kapandı." diyerek kızamık olduktan sonra çok çeşitli belirtiler yaşadığını anlattı. "Çocukken aşı olmuştum." diyen Aksan, çocukken tek doz aşı yaptırdığını fakat tek doz aşının yeterli olmadığını belirtti.

"SU BİLE İÇEMİYORDUM"

Düşmeyen ateş ve öksürükle başlayan kızamık hastalığını Covid sanan Aksan, "Kendi başıma doğru düzgün hareket edecek durumda değildim. Beslenememe problemim oldu. Su bile içemiyordum." diyerek yaşadığı belirtilerin oldukça ciddi olduğunu söyledi.

KIZAMIK AŞILARINA ÖNEM VERİLMELİ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, NTV Haber'e "Uzun zamandır erişkinlerde kızamık görmemiştim." diyerek bu hastalığın yetişkinlerde çok daha ciddi problemler yaratabildiğini bu sebeple artan kızamık salgınına karşı aşılara özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.





