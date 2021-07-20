Sadece hafta sonu diyet yaparak 2 kilo vermeye ne dersiniz?

Yaz aylarının gelmesiyle beraber ideal vücut ölçülerine ulaşmak isteyenler katı diyetlere başladı. Sahilde mayo ve bikinilerle fit görünmek için yapılan diyetler çoğu zaman istenilen sonucu vermiyor. Diyet porogramlarının kişiye özel olduğunu vurgulayarak mutlaka bir diyetisyene gitmenizi tavsiye ediyoruz. Ancak merak edenler için haftada iki gün uygulandığında 2 kilo vermeye yardımcı olacak bir diyet programı paylaşıyoruz.

CUMARTESİ GÜNÜ

Kahvaltı: 200 gr süzme peynirli çavdar ekmeği sandviçi. Bunu normal kahve veya çayınızla eşleştirebilirsiniz, sadece şeker ve tatlandırıcıları uzak tutun.

Öğle yemeği: 2 kişilik bu malzemeleri içeren eksiksiz ve eğlenceli bir salata:

1 avokado

1 salatalık

Yarım haşlanmış patates

Birkaç kruton

Limon suyu, dereotu, hardal ve biberden yapılan lezzetli bir salata sosu

Akşam yemeği: Fırında pişirilmiş biraz baharatla 100 gr balık. Tatlı olarak 200 gr kefir veya az yağlı yoğurt alın

PAZAR GÜNÜ

Kahvaltı: Tatlandırıcısız bir fincan yeşil çay ve şekersiz 2 büyük kraker.

Öğle yemeği: Tavada kızartılmış salata. 2 kişilik

2 büyük boy haşlanmış patates

½ taze lahana

1 su bardağı mısır

½ yemek kaşığı zeytinyağı

Akşam yemeği: 100 gr tavuk göğsü, 1 haşlanmış yumurta ve bir domates. Tatlı olarak 200 gr kefir veya az yağlı Yunan yoğurdu alın.



