Sadece iki malzeme ile evde botoks etkili krem yapabilirsiniz

Cilt dışarıdan gelen etkenlerden oldukça etkilenen bir yapıya sahip. Stres, düzensiz beslenmek, az su içmek, sigara ve alkol kullanmak, makyajı çıkarmadan uyumak gibi faktörler cildin yapısını bozarak cilt problemlerine sebep oluyor. Cilt zaman geçtikçe sağlıklı parlaklığını yitirerek matlaşıyor, sıkılığını kaybederek kırışıyor. Bu problemleri çözmek için tıbbi müdahaleler yapılıyor. Keten tohumu da cilt problemleri için mucizevi etkiler yaratıyor. Tıbbi müdahalelere gerek kalmadan keten tohumu ile evde kendi kreminizi yapabilirsiniz.

KETEN TOHUMUNUN CİLDE FAYDALARI

Ciltte oluşan matlığı giderir. Cildi daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşturur.

Yaşlanmayla ortaya çıkan kırışıklık görünümlerini azaltır.

Cilt yüzeyindeki iltihap, kızarıklık ve tahrişin iyileşmesinde yardımcı olur.

Sivilce görünümünü azaltır. Yeni sivilce oluşumunu engeller.

Cildin daha sıkı ve genç görünmesini sağlar.

Cildin ihtiyacı olan nemi kazandırır

Cildin ölü derilerden arınmasını sağlar

KETEN TOHUMU JELİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 su bardağı su

1/2 su bardağı keten tohumu

Yapılışı

Keten tohumu jeli yapmak için bir tava alın ve üzerine su ve tohum ekleyin. Orta ateşte kaynatın.

Malzemeleri karıştırmaya devam ettiğinizden emin olun. Suyun jele dönüştüğünü göreceksiniz.

Alevi kapatın ve bir süzgeç kullanarak jeli süzün.

Soğumasını bekleyin ve bir kaba aktarın.

Bu jeli buzdolabınızda bir ay saklayabilirsiniz.

KETEN TOHUMU JELİ NASIL KULLANILIR?

Bu jel cildinizde nemlendirici olarak kullanılabilir. Yüzünüzü suyla yıkadıktan sonra kurulayın. Sonra, biraz jel alın ve yüzünüze ve boynunuza uygulayın. 10 - 20 dakika bekletin. Soğuk suyla yıkayın.



