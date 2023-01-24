Sadece iki malzeme ile vücut çatlaklarını siler süpürür! Çatlak görünümünü en aza indirmek için...

Hızlı kilo alınıp verilmesi, boy uzaması, hamilelik, genetik faktörler, cilt kuruluğu gibi nedenler vücut çatlaklarına neden olabiliyor. Kadınlar ciltlerinde meydana gelen çatlakları geçirmek için çeşitli ürünler kullanıyorlar. Ancak bu ürünler çok pahalı olsa dahi çoğu zaman işe yaramıyorlar. Oysa ki evde yapılan doğal karışım vücut çatlakları üzerinde etkili sonuçlar sağlayabiliyor.

VÜCUT ÇATLAKLARINI GEÇİRMEK İÇİN

Malzemeler:

1/3 su bardağı aloe vera jel

1/2 su bardağı saf Hindistan cevizi yağı

Esansiyel yağ (İsteğe bağlı)

Nasıl Yapılır?

Aloe vera jel ile Hindistan cevizi yağını beyaz kremsi bir kıvam alana kadar 5-10 dakika kadar karıştırın. Güzel bir koku vermesini de istiyorsanız bu karışıma seçtiğiniz esansiyel yağdan birkaç damla ekleyin. Hazırladığınız karışımı kapaklı cam bir kavanoz içinde oda sıcaklığında muhafaza edin.

Nasıl Kullanılır?

Hazırladığınız karışımı çatlak olan bölgelere masaj yaparak uygulayın. Gözenekler açıldığı için duştan sonra kullanmanız daha faydalı olacaktır. Dilerseniz gece yatmadan önce de uygulayabilirsiniz. Bu karışımı doktorunuz aksini söylemedikçe her gün uygulamanızda sakınca yok. Sonucu ise 3-4 hafta içinde görmeye başlayacak ve çatlakların hızlıca iyileştiğini, silikleştiğini fark edeceksiniz.

