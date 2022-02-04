Sadece iki malzemeyle böbreklerdeki toksini temizleyebilirsiniz

Maydanoz ve limon zararlı toksinleri vücuttan atan en etkili iki besindir. Doğal şifa kaynağı olan bu ikili aynı zamanda böbrekleri de mucizevi bir şekilde arındırır. Böbrekleri toksinlerden arındırmak için yapmanız gereken ise çok basit!

Böbreklerimizi toksinlerden arındırmak için maydanozlu limonlu tarifi düzenli bir şekilde kullanmanız gerekir. Böbreklerimiz vücudumuzdan kirli kanı arındırıp, zararlı olan atıkların vücudumuzdan atılmasına yardımcı olan önemli organlardan birisidir.

BÖBREKTE TOKSİN BİRİKTİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

Koyu ve kokulu idrar

Gerginlik.

Sırt ağrısı, özellikle de bel bölgesinden yayılan ağrılar.

Aşırı susama.

Sık sık idrara çıkma ihtiyacı ancak idrar gelmemesi.

Şişmiş ayak bilekleri veya göz etrafında şişme.

Nedensiz bitkinlik.

BÖBREKLERDEN TOKSİNLERİ SÖKÜP ATAN MAYDANOZ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Maydanozlu, limonlu kür tarifini haftada iki gün uygulayarak böbrekleri kolaylıkla toksinlerden temizleyebilirsiniz.

Bu tarif için beş dal maydanoza ihtiyacınız olacak. Maydanozları iyice yıkayın ve bir litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine, arındırıcı özelliklerinden yararlanmak için maydanozları koyun.

Bu büyük ihtimalle daha önce duyduğunuz klasik bir tarif olabilir. Doğal ilaçların çoğu kullanılan bitkilerin şifalı özellikleri sayesinde bize iyi gelir. Maydanozlar kaynayan suyun içerisinde bir süre bekledikten sonra bir limonun suyunu ekleyin. Ve karışımınız hazır!



