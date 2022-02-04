HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sadece iki malzemeyle böbreklerdeki toksini temizleyebilirsiniz

Sadece iki malzemeyle böbreklerdeki toksini temizleyebilirsiniz

04.02.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbreklerde biriken toksin sağlığınızı tehdit eden en önemli unsurlardan biridir. Maydanoz ve limon karışımından oluşan mucize kür tarifi ile böbrekleri toksinlerden arındırabilirsiniz. Vücuttan toksin atan en etkili besinlerin başında gelen maydanozu limonla buluşturduğunuzda, böbrekleri mucizevi bir şekilde temizleyerek sağlığınızı koruma altına alabilirsiniz.

Sadece iki malzemeyle böbreklerdeki toksini temizleyebilirsiniz

Maydanoz ve limon zararlı toksinleri vücuttan atan en etkili iki besindir. Doğal şifa kaynağı olan bu ikili aynı zamanda böbrekleri de mucizevi bir şekilde arındırır. Böbrekleri toksinlerden arındırmak için yapmanız gereken ise çok basit!

parsely-gb2b908290_1920

Böbreklerimizi toksinlerden arındırmak için maydanozlu limonlu tarifi düzenli bir şekilde kullanmanız gerekir. Böbreklerimiz vücudumuzdan kirli kanı arındırıp, zararlı olan atıkların vücudumuzdan atılmasına yardımcı olan önemli organlardan birisidir.

BÖBREKTE TOKSİN BİRİKTİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

  • Koyu ve kokulu idrar
  • Gerginlik.
  • Sırt ağrısı, özellikle de bel bölgesinden yayılan ağrılar.
  • Aşırı susama.
  • Sık sık idrara çıkma ihtiyacı ancak idrar gelmemesi.
  • Şişmiş ayak bilekleri veya göz etrafında şişme.
  • Nedensiz bitkinlik.
Limonu böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Olacaklara inanamayacaksınızLimonu böyle kullanmak aklınıza gelmemiştir! Olacaklara inanamayacaksınız

BÖBREKLERDEN TOKSİNLERİ SÖKÜP ATAN MAYDANOZ KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Maydanozlu, limonlu kür tarifini haftada iki gün uygulayarak böbrekleri kolaylıkla toksinlerden temizleyebilirsiniz.

Bu tarif için beş dal maydanoza ihtiyacınız olacak. Maydanozları iyice yıkayın ve bir litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine, arındırıcı özelliklerinden yararlanmak için maydanozları koyun.

lemon-g2cd2f7d3f_1920

Bu büyük ihtimalle daha önce duyduğunuz klasik bir tarif olabilir. Doğal ilaçların çoğu kullanılan bitkilerin şifalı özellikleri sayesinde bize iyi gelir. Maydanozlar kaynayan suyun içerisinde bir süre bekledikten sonra bir limonun suyunu ekleyin. Ve karışımınız hazır!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Domuz gribi hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatDomuz gribi hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
İşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdiİşte güncel veriler! Bakan Koca iki ili örnek gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den ortak açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç detay! "Yaralayıp bırakacaktık"

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı

Sokaktan eşine bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

Sokaktan eşine bağırıp hakaret etti, bıçaklanarak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Camii çıkışı yürümekte zorlandı! Küs olduğu isim yalnız bırakmadı

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Tüm dünyanın kutladığı güne isyan etti! “Yasaklanmalı...”

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Ayakkabının içine spermleri bıraktı, kadın müşterisine giydirdi

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Mağazanın ortasında gelinlik giyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.