HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Alaattin Çakıcı ile fotoğrafı yeniden gündemde

Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Alaattin Çakıcı ile fotoğrafı yeniden gündemde

27.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrasında Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile olan fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Mahmutyazıcıoğlu paylaşımında "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra koronavirüs nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım" ifadelerine yer vermişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Alaattin Çakıcı ile fotoğrafı yeniden gündemde

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ta da bir dönem yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda kendisine ait restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastaneye kan kaybından hayatını kaybetti.

MAHMUT YAZICIOĞLU'NUN ALAATTİN ÇAKICI İLE FOTOĞRAFI YENİDEN GÜNDEMDE

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Alaattin Çakıcı ile fotoğrafı yeniden gündem oldu. Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" notunu düşmüştü.

SON DAKİKA: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan... Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcoğlu'nun ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı! Öldürüldüğü mekan...

"SON SÖZÜ 'LÜTFEN BENİ KURTARIN' OLMUŞ"

Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
alaattin çakıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bir anda şoka girdi: Keşke ben ölseydim

Bir anda şoka girdi: Keşke ben ölseydim

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Su temini ve sulama için kullanabileceğiniz en kaliteli dalgıç pompa çeşitleri

Su temini ve sulama için kullanabileceğiniz en kaliteli dalgıç pompa çeşitleri

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.