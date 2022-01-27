Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Alaattin Çakıcı ile fotoğrafı yeniden gündemde

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ta da bir dönem yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda kendisine ait restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastaneye kan kaybından hayatını kaybetti.

MAHMUT YAZICIOĞLU'NUN ALAATTİN ÇAKICI İLE FOTOĞRAFI YENİDEN GÜNDEMDE

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Alaattin Çakıcı ile fotoğrafı yeniden gündem oldu. Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın" notunu düşmüştü.

"SON SÖZÜ 'LÜTFEN BENİ KURTARIN' OLMUŞ"

Öte yandan Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.



