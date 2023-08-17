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SAFER AYI NEDİR? Safer ayında belaların yağdığı doğru mu? Diyanet açıkladı

17.08.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safer ayı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan bilgileri inceliyor. Diyanet bu aya ilişkin yöneltilen "Uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur?" sorusunu yanıtlamıştır. Peki, Safer ayı nedir? Safer ayında belaların yağdığı doğru mu?

SAFER AYI NEDİR? Safer ayında belaların yağdığı doğru mu? Diyanet açıkladı

Safer ayı ile ilgili araştırmalar 17 Ağustos 2023 Perşembe günü hız kazandı. Diyanet İşeri Başkanlığı dini günler takvimine göre Muharrem ayının son günü 16 Ağustos 2023 Çarşamba gününe denk geldi. 17 Ağustos 2023 Perşembe günü itibarıyla başlayan Safer ayına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi, "Safer ayı nedir, bela ve musibet ayı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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SAFER AYI NEDİR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.

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SAFER AYI BELA VE MUSİBET AYI MI?

Safer ayı bela ve musibetin yaşandığı bir ay değildir. Bu yanlış bir inanıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur?" sorusuna şu yanıtı vermiştir:

"Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde ki anlayış Câhiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24 [3914-3915]; bkz. Buhârî, Tıb, 25 [5717]; Müslim, Selâm, 101-103 [2220]) dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.), böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19)"

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SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Safer ayı için özel bir dua ya da ibadet şekli bulunmamaktadır.

İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

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