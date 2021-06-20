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Safra kesesi şikayeti ile hastaneye gitti, karnından çıkan tümör şaşkına çevirdi: Ender rastlanan bir vaka

20.06.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da safra kesesi şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne gelen kadının karnından 15 kilonun üzerinde tümör çıktı. 4 saat süren başarılı bir operasyonla hastanın karnından alınan tümör herkesi şaşkına çevirdi.

Safra kesesi şikayeti ile hastaneye gitti, karnından çıkan tümör şaşkına çevirdi: Ender rastlanan bir vaka

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde yaşayan Y.K. isimli kadın, ocak ayında karnında sancı yaşamaya başlayınca bölgedeki çeşitli hastanelere başvurdu. Safra kesesinde taş olduğu belirtilen kadına çeşitli tedavi yöntemleri önerildi. Ancak talihsiz kadın kısa sürede çok fazla kilo alıp sancıları da artınca Atatürk Devlet Hastanesi’ne gelerek Genel Cerrah Op. Dr. Hakan Özçelik’e muayene oldu. Op. Dr. Özçelik, Y.K.'nın rahatsızlığına neden olan durumun safra kesesindeki taştan ziyade karnındaki tümör olduğunu tespit etti. 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Y.K.’nın ameliyatı tam 4 saat sürdü. Oldukça zorlu olan ameliyat başarı ile tamamlandı.

"TIP TARİHİNDE ENDER RASTLANAN BİR VAKA"

Tümörün bu kadar büyük olduğunu kimsenin tahmin etmediğini ameliyatta hastanın karnı açıldıktan sonra tıp tarihinde ender rastlanan bir vaka ile karşılaştığını belirten Op. Dr. Hakan Özçelik, “Hastamız daha önce safra kesesi şikayeti ile çeşitli sağlık kurumlarına ve hekimlere gitmiş. Muayene ve tetkiklerden sonra şikayetin safra kesesinden ziyade tümörden kaynaklandığını tespit ettim. Oldukça zorlu bir ameliyattı ve kalın bağırsakları besleyen damarların da tümörden ayıklanması gerekiyordu. Aksi halde hastanın kalın bağırsaklarının da alınması gerekebilirdi. Zorlu ve 4 saatten fazla süren başarılı bir operasyonla hastamızın karnındaki 15 kilonun üzerindeki tümörü çıkarmayı başardık” dedi.

"AMELİYAT'TAN SONRA SIFIR BEDENE DÜŞTÜ"

Yıllarca GATA’da ve Kıbrıs’ta askeri hastanede hekimlik yapan 28 yıllık cerrah, meslek hayatında ilk defa böyle büyük ve ağır bir kitle ile karşılaştığını belirterek, hastası Y.K.’nın ameliyattan sonra sıfır bedene düştüğünü söyledi.

Zorlu bir ameliyatın ardından gözünü açar açmaz kendisini kuş gibi hissettiğini belirten Y.K. doktoruna teşekkür etti. Yaşadığı sancıların safra kesesi taşından kaynaklandığını zannettiğini belirten Y.K., “6 aydır bu sancıyı çekiyorum. Ancak karnımda bu kadar büyük bir kitle taşıdığımı bilmiyordum. Doktorum sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum” dedi.

Kaynak: İHA

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