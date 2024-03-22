Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "2 ay önceki yoğunluk söz konusu değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ile Bayrampaşa’da esnafı ziyaret etti; vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ziyareti sonrasında Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Bakan Koca, burada açıklamalarda bulundu.

"400 YATAKLI 100 YOĞUN BAKIM YATAĞI OLAN BİR HASTANE OLACAK"

Bakan Koca, " Bugün Bayrampaşamıza özellikle sağlık yatırımlarımızı yerinde görmek ve çalışanlarımızla sorunlarımızı konuşmak üzere biraraya geldik.Bayrampaşa’da geciken bir sağlık hizmetimizin olduğunu söyleyebilirim. Var olan, gördüğümüz hastane 13 bin metrekare kapalı alanı olan 100 yataklı bir hastane. Bayrampaşa’nın daha büyük, ihtiyaca cevap verebilecek 3. basamak bir hastaneye ihtiyacı var. Bununla ilgili Bayrampaşa’ya yapılacak olan hastanenin, 3. basamak olarak düşündüğümüz hastanenin ihalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı ve gelecek yılın yani 2025 yılının Aralık ayında bitmek üzere planlandı, ihalesi de ona göre yapılmış oldu. Firma da belli olmuş oldu. Bu yapılacak hastanenin büyüklüğü proje değişikliği de yapılarak 85 bin metrekare kapalı alanı olan, 400 yataklı 100 yoğun bakım yatağı ayrıca olan bir 3. basamak hastane olacak. Yani bütün birimlerin, branşların yetkin olduğu, bu anlamda hastanın bir başka hastaneye sevkinin olmadığı şeklinde planladığımız, kurguladığımız bir hastane inşa ediliyor olacak. Burada özellikle bütün birimler olduğu gibi anjiyo ünitesi olarak sadece anjiyoda 4 anjiyo cihazı planlandı. Onkoloji ve diğer birimlerimiz de burada söz konusu olacak.Dolayısıyla Bayrampaşalı kardeşlerimiz bir başka ilçeye veya hastaneye sevkinin yapılmadan gelecek yıl sonu itibarıyla bir 3. basamak hastaneye kavuşmuş olacak. Bayrampaşa’da otopark sorunu olduğunu biliyoruz. Proje değişikliği yapılarak otopark 400 araçlı bir otoparktı idi onu da 800 araçlı bir otoparka dönüştürdük. Yapılacak olan hastane depreme dayanıklı, 256 izolatörlü bir hastane olacak dolayısıyla bu anlamda da yeni nesil hastanelerimizden birisi olacak." dedi.

"2 AY ÖNCEKİ YOĞUNLUK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir basın mensubunun yoğun bakım yoğunlukları ile ilgili sorusunu yanıtlayan Koca, "Türkiye’de özellikle 2 ay kadar önce Türkiye’de kısmen, İstanbul’da biraz daha belirgin yoğun bakım yatak sorunu yaşadığımızı biliyoruz. Şu an Türkiye’de toplam yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 69, İstanbulumuzda ise yüzde 72. Servis yatak doluluk oranı ise Türkiye’de yüzde 60, İstanbul’da yüzde 66 oranında. Bu anlamda yoğun bakım ve servis yataklarımızda Türkiye’de olmadığı gibi, İstanbul’da da 2 ay önceki yoğunluk söz konusu değil. Bu anlamda daha rahatız" dedi.

"RANDEVUSUNU ALIP GELMEME DURUMUNA KARŞI BİRTAKIM ÇALIŞMALAR YAPTIK"

MHRS randevu sistemiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Koca, "MHRS ile randevuyla ilgili, yer yer birtakım sorunlar vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz ve özellikle yan dal branşlarında bu sorunu daha yer yer yaşıyoruz. Bununla ilgili yoğun birtakım çalışmalarımızın olduğunu biliyorsunuz. Yan dal uzmanlık dahil olmak üzere kanun değişikliği yapılarak ve en son geçen ay yapılan imtihanla yüzde 100’e yakın doluluk söz konusu oldu. Yer yer yaşadığımız bu sorunlarla birlikte vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Ben birkaç defa söyledim. ‘Sorumlusu vatandaşımız herhalde görülüyor’ diyerek ifade edenler oldu, o anlamda söylemiyorum. Sorunun farkındayız, özellikle bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz ve bunu aşmak için çaba gösteriyoruz ve vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Örnek vermek gerekirse Bayrampaşa’da geçen yıl bakılan toplam hasta sayısı 1 milyon 100 bin yaklaşık. Randevuyla gelen hasta sayısı ise 400 bin. Randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısı 110 bin. Bu doğru birşey değil." ifadelerini kullandı.110 bin tedavi edilme imkanı olabilecek hastamızın hakkı alınmış oluyor. Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum. Hepimiz birlikte üzerimize düşeni bizler bakanlık olarak, vatandaşımız da bu anlamda üzerine düşeni hassasiyetle yapmasını bekliyoruz. Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık bunu aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

"ENFLASYON DENEN CANAVAR YOK OLMALI"

Bakan Koca Bayrampaşa ziyareti sırasında girdiği bir dükkanda, tatlıcı esnafa fiyatları sordu. Bakana Koca'ya esnaf '300 liradan başlıyor 500-600'e kadar çıkıyor' yanıtını verdi. Koca, "İstanbul biraz yukarıda ama İstanbul'un ortalamasına göre iyisiniz, kimi yerlerde 800-900-1000 görüyoruz.ö dedi. Esnaf diyaloğun devamında, 'Enflasyona karşıyız' ifadelerini kullanırken Koca da, "Hepimiz karşıyız, enflasyon denen canavar yok olmalıö dedi. Giyim ürünleri satan bir esnaf ise bir yakının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat olduğunu, ilgi, alaka ve hastane imkanlarından dolayı memnuniyet duyduğunu getirdi. Koca, "Çam ve Sakura ve benzeri hastanelerimizin sayısını artırmak lazım. Şimdi, Sancaktepe'de daha büyüğü devam ediyor şehir hastanesi olarak." ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





