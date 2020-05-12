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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Maske taksanız bile bulaşabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 22:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs riskine karşı sosyal mesafenin önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken koronavirüs paylaşımı: Maske taksanız bile bulaşabilir

Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." hatırlatmasında bulundu.

"MASKE TAKSANIZ BİLE BULAŞABİLİR"

Bakan Koca paylaşımında, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın." ifadelerine yer verdi.


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