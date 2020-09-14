HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 21:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin açıklamasından bır kısmı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü Karnı bile çıkmamıştı! İşte bebeğinin ilk görüntüsü
102 yaşındaki adam koronaya meydan okudu102 yaşındaki adam koronaya meydan okudu
Maymunlu paylaşımlarıyla tepki çeken fenomen Meriç İzgi kimdir? Maymunlu paylaşımlarıyla tepki çeken fenomen Meriç İzgi kimdir?
En Çok Okunan Haberler
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Tepki yağdı! 'Göğsü kaldırır'
Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
Uğur Dündar duyurdu: Biraz önce İçişleri Bakanı Soylu aradı
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Tecavüz suçlamasında flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
Ölmeden önce yoğun bakımdan paylaştı! Yürek sızlatan anlar
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
9 aylıkken İspanyol gribini yenmişti! 102 yaşındaki adam koronavirüse meydan okudu
102 yaşındaki adam koronaya meydan okudu
İstanbul'da metro şantiyesinde kaza! 2 kişi yaralandı
İstanbul'da metro şantiyesinde kaza! 2 kişi yaralandı
Mardin’de okul inşaatında çökme: 5 işçi yaralandı
Mardin’de okul inşaatında çökme: Yaralı işçiler var
Talihsiz kadını eski eşinin dehşetinden kızının çığlıkları kurtardı
Eski eşinin dehşetinden kızının çığlıkları kurtardı
İspanya'da koronavirüs salgınında rekor artış! Son 3 günde 27 bin 404 yeni vaka
İspanya'da koronavirüs salgınında rekor artış
Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun ilk 500 gününü değerlendirdi
Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun ilk 500 gününü değerlendirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.