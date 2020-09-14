Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin açıklamasından bır kısmı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız"

Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız. https://t.co/yy7X1eA7FE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2020



