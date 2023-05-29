Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anneannesi Sultan Yaylalı, rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Yaylalı'nın cenazesi, bugün Kulu ilçesi Acıkuyu Mahallesi’ne getirildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Sultan Yaylalı'nın cenazesi Acıkuyu Mahallesi Camii’nin önünde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi. Bakan Koca, defin sonrası taziyeleri kabul etti. (DHA)