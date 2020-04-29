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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Tehdit, giderek zayıflıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Tehdit, giderek zayıflıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 23:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tehdit, giderek zayıflıyor. Başarı, 83 milyonun" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Tehdit, giderek zayıflıyor

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

İyi haberler bekleyen ülkem! Koronavirüs’le mücadelende beklediğin haberleri almaya başladın. Tehdit, giderek zayıflıyor. Başarı, 83 milyonun. Hepimiz çok iyi biliyoruz: Mücadelemiz henüz bitmedi. Mücadele, muntazam devam etmelidir. TAVİZ VERMEZSEK, sonucu kısa sürede alabiliriz.


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