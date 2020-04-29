Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Tehdit, giderek zayıflıyor

İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
İyi haberler bekleyen ülkem! Koronavirüs’le mücadelende beklediğin haberleri almaya başladın. Tehdit, giderek zayıflıyor. Başarı, 83 milyonun. Hepimiz çok iyi biliyoruz: Mücadelemiz henüz bitmedi. Mücadele, muntazam devam etmelidir. TAVİZ VERMEZSEK, sonucu kısa sürede alabiliriz.
İyi haberler bekleyen ülkem! Koronavirüs’le mücadelende beklediğin haberleri almaya başladın. Tehdit, giderek zayıflıyor. Başarı, 83 milyonun. Hepimiz çok iyi biliyoruz: Mücadelemiz henüz bitmedi. Mücadele, muntazam devam etmelidir. TAVİZ VERMEZSEK, sonucu kısa sürede alabiliriz. pic.twitter.com/nzar5DILrU— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020