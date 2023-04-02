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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü açıklaması

02.04.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde eylem planı doğrultusunda otizmlilere yönelik yürüttükleri 20'ye yakın projeyi bu yıl faaliyete geçireceklerini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca'dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü açıklaması

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Otizmin, bireylerin çevreleriyle yeterince sosyal ilişki kuramamasına yol açtığını fakat bu kendi halinde dünyaların çok değerli, nadide ve çok narin özellikler barındırdığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak otizmli bireylerin, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi pek çok konuda dünya standartlarının üzerinde bir hizmet almaları için çalışıyoruz. İlk andan beri sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde kendi eylem planımız doğrultusunda yürüttüğümüz 20'ye yakın projemizi bu yıl faaliyete geçiriyoruz." (AA)

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