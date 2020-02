Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda corona virüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İşte Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından satır başları:

Kum'da yaşayan Türkleri getirmekle ilgili özel bir yaklaşım. Uçakta mesela Çin'den Vuhan dışından gelebileceklerle ilgili özel prosedür uyguluyoruz. Fakat Kum ve Meşet'ten gelenleri içeri almama gayretinde olduk. Cuma gününden itibaren Kum ve Meşet bağlantılı olanları karantinaya aldık. 23 kişiyi hastalık belirtisi olduğu için sınırlarımıza almadık Türk vatandaşları değil İranlılar için.

UÇAK NEDEN ANKARA'YA İNDİ?

Riski minimalize etmek için karantinaya ya da gözleme almamız gerektiğine karar verdik. Uçağı niye Ankara'ya çevirdik. Daha önce geçmişte hastane hazırdı, İstanbul'da hazır olan hastaneler var. Personelin tecrübeli olması nedeniyle Ankara'ya indirdik.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMASI

Çin Vuhan merkezli salgının yayıldığı, Çin dışında 33 ülkede görüldü. Artış hızı düştü, 2 bin 765 ölüm var şu an anlık. 81 bin enfekteenfekte vakamız var. Şu dönemde her geçen gün artış içinde. Dün itibariyle Brezilya ve İsviçre de ilave oldu. Türkiye'de Koronavirüs salgınına rastlanmadı. Bu olmayacağı anlamına da gelmez. Giderek dünyaya yayılan, sınır komşumuz İran'da ciddi salgının başlamış olması. Kontrollü olmamız lazım. Yeni kaynaklar oluşuyor. Biz bu ülkelerden ülkeye girişi önlemek için çaba sarf ediyoruz. Her noktada hazır olduğumuzu söyledik. 81 ilde referans hastaneleri oluşturduk. Hazırlıklıyız. Tüm bunlara rağmen virüsün Türkiye'ye girme ihtimali yok diyemeyiz Önemli olan ülkeye girişi ne kadar geciktirilebilirse, bizim için daha başarılı olur. Risk kapıya geldi, bölgeye yayıldığını görüyoruz.