Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda corona virüsle ilgili açıklamalarda bulunuyor.
İşte Sağlık Bakanı'nın açıklamalarından satır başları:
Kum'da yaşayan Türkleri getirmekle ilgili özel bir yaklaşım. Uçakta mesela Çin'den Vuhan dışından gelebileceklerle ilgili özel prosedür uyguluyoruz. Fakat Kum ve Meşet'ten gelenleri içeri almama gayretinde olduk. Cuma gününden itibaren Kum ve Meşet bağlantılı olanları karantinaya aldık. 23 kişiyi hastalık belirtisi olduğu için sınırlarımıza almadık Türk vatandaşları değil İranlılar için.
UÇAK NEDEN ANKARA'YA İNDİ?
Riski minimalize etmek için karantinaya ya da gözleme almamız gerektiğine karar verdik. Uçağı niye Ankara'ya çevirdik. Daha önce geçmişte hastane hazırdı, İstanbul'da hazır olan hastaneler var. Personelin tecrübeli olması nedeniyle Ankara'ya indirdik.
KORONAVİRÜSÜN YAYILMASI
Çin Vuhan merkezli salgının yayıldığı, Çin dışında 33 ülkede görüldü. Artış hızı düştü, 2 bin 765 ölüm var şu an anlık. 81 bin enfekteenfekte vakamız var. Şu dönemde her geçen gün artış içinde. Dün itibariyle Brezilya ve İsviçre de ilave oldu. Türkiye'de Koronavirüs salgınına rastlanmadı. Bu olmayacağı anlamına da gelmez. Giderek dünyaya yayılan, sınır komşumuz İran'da ciddi salgının başlamış olması. Kontrollü olmamız lazım. Yeni kaynaklar oluşuyor. Biz bu ülkelerden ülkeye girişi önlemek için çaba sarf ediyoruz. Her noktada hazır olduğumuzu söyledik. 81 ilde referans hastaneleri oluşturduk. Hazırlıklıyız. Tüm bunlara rağmen virüsün Türkiye'ye girme ihtimali yok diyemeyiz Önemli olan ülkeye girişi ne kadar geciktirilebilirse, bizim için daha başarılı olur. Risk kapıya geldi, bölgeye yayıldığını görüyoruz.
VİRÜSE KARŞI ALINAN ÖNLEMLER
DSÖ acil durum ilan etmeden 2 hafta önce tedbirlerimizi almaya başladık. Biz bilim kurulu oluşturduk. Bunu oluştururken, ülkenin birikimini kullandık. Bu bilim kurulu, hızla bir hafta sonu kapanarak, dünyada daha yayınlanmamış olan sağlık çalışanlarının hastalara yaklaşımını standart hale getiren rehber yayınladı. Hastaya nasıl yaklaşacağımız, hangi hastanelerin referans hastane olacağı, hangi hastaların şüpheli olacağı konusunda çalışmalara başladık. DSÖ ve bilim kurulunun önerdikleri dışında biz farklı bir şey yapmadığımız gibi ötesini yapıyoruz. Termal kamera ile ateşi ölçmek. Vuhan'dan uçuşlar durduruldu. Diğer ülkelerden gelenleri 14 gün gözetim altına alıyoruz. Bundan sonraki süreçte İranla benzer durum yaşıyor olacağız.
'İRAN'LA SINIR KAPILARINI KAPATTIK'
4 sınır kapısını kapattık İran'la. Dün gece yarısından itibaren tamamen yasak koyduk, hiç kimse sınırdan alınmadı. Sahra hastaneleri oluşturduk. Bu hastanelerin sayılarını artırabiliriz. Arkadaşlar sınır kapısındalar. Türk vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmayacağız ama Türkiye'deki vatandaşlarımızı da korumamız gerekiyor.
SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR
(Virüsün Türkiye'ye girdiği ama saklandığı iddiaları)
1 milyonun üzerinde sağlık çalışanımız var. Siz pozitif olan bir vakayı tedavi etmek zorundasınız. Bu sağlık personelinizle müdahaleyi yapacaksınız. Devlet yönetiyorsunuz. Pozitif çıkan bir hastayı negatif diye nasıl eve göndereceksiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Vatandaşımız bu konuda rahat olsun. Bütün tedbirleri alıyoruz. Dünkü uçak konusu da bir hassasiyetin sonucu.
ALINACAK KİŞİSEL ÖNLEMLER NELER?
Vatandaşlarımızın tedirgin olmaları gerekmiyor. Bu enfeksiyon grip gibi bulaşıyor. Kişisel temizlik önem taşıyor. Mümkün mertebe 1 metreden yakın olmayın. Gripli olanların maske kullanmalı, herkesin maske kullanmasına gerek yok. Kalabalık ortamlara da mümkün oldukça girmeyin. İstirihat ve beslenme şu dönemde önemli. Panik havası olmaması, Türkiye'de koronavirüsün olmadığını, soğuk algınlığında da yapılması gerekenler yapıldığında hastalığı da azaltıyorsunuz.
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