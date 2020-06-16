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  4. Sağlık Bakanı Koca gece yarısı duyurdu! 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı duyurdu! 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 02:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 ilde daha maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca gece yarısı duyurdu! 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz."


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