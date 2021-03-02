HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

02.03.2021 00:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık (20-26 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de 53,42 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz."

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine koronavirüs genelgesiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine koronavirüs genelgesi

İŞTE 20-26 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

1

KARADENİZ ALARM VERİYOR

Vaka sıralamasında Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize ilk beş sırada yer aldı.

VAKA YOĞUNLUĞUNUN EN AZ OLDUĞU İLLER HAKKARİ VE ŞIRNAK

Türkiye'de vaka yoğunluğunun en az olduğu iller ise Hakkari ve Şırnak.

İSTANBUL'DA ARTIŞ

Paylaşılan haritaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 68,23’den 89,90'a yükseldi. Ankara'da her 100 bin kişide vaka sayısı 35,39'dan 39,84'e, İzmir'de 42,67'den 53,42'ye yükseldi.

15-21 ŞUBAT VAKA TABLOSU

Geçen haftaki (15-21 Şubat) 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosu ise şöyleydi:

harita

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Koca'dan kademeli normalleşme açıklamasıKoca'dan kademeli normalleşme açıklaması
Hüvallahüllezi suresinin anlamı ve faziletiHüvallahüllezi suresinin anlamı ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

En Çok Okunan Haberler

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

İçişleri duyurdu! Saat 24.00'e kadar yasaktan muaf olacaklar

Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı! Çıplak fotoğrafını paylaştılar

Erdal Acar'ın eşi hacker kurbanı! Çıplak fotoğrafını paylaştılar

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine kontrollü normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

Koca'dan kademeli normalleşme açıklaması

İstanbul, Ankara, İzmir hangi risk grubunda? Ankara, İzmir ve İstanbul risk haritası...

Kovid-19 risk haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni normalleşme' genelgesi

Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge

Kayseri'de gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı

Gelen tebligat sonrası şoke oldular! Mahalleyi satışa çıkardılar

İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı? Kamuda esnek çalışma düzeni kaldırıldı mı?

Kamu kuruluşları çalışma saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.