Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz."

İŞTE 20-26 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

KARADENİZ ALARM VERİYOR

Vaka sıralamasında Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize ilk beş sırada yer aldı.

VAKA YOĞUNLUĞUNUN EN AZ OLDUĞU İLLER HAKKARİ VE ŞIRNAK

Türkiye'de vaka yoğunluğunun en az olduğu iller ise Hakkari ve Şırnak.

İSTANBUL'DA ARTIŞ

Paylaşılan haritaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul’da 68,23’den 89,90'a yükseldi. Ankara'da her 100 bin kişide vaka sayısı 35,39'dan 39,84'e, İzmir'de 42,67'den 53,42'ye yükseldi.

Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IOSAAcuqB9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2021

15-21 ŞUBAT VAKA TABLOSU

Geçen haftaki (15-21 Şubat) 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosu ise şöyleydi:



