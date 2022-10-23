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Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler?

23.10.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 85 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Duyurunun ardından adaylar, personel alımı detaylarını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için geri sayım başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları araştırılıyor. Bakan Koca duyuruyu, 'Gözümüz aydın' ifadeleriyle yapmıştı. Adayların gözü, Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için başvuru tarihi henüz belli olmadı. Kadro dağılımı, Bakanlık tarafından yapılacak açıklamanın ardından belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Şartlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Bakan Koca personel alımına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: "Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."


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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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