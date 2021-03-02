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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Mart Türkiye koronavirüs tablosu

02.03.2021 20:06 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Mart Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 11 bin 837 oldu. İşte 2 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

2 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 837 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 668 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316, vefat sayısı 28 bin 706, ağır hasta sayısı 1227 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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Türkiye'de dün (1 Mart) koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 9 bin 891 olarak açıklanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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