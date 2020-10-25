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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 2 bin 17 oldu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte 25 Ekim Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

25 Ekim 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.

İŞTE 25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ VE AKTİF HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır."

Türkiye'de dün (24 Ekim 2020) koronavirüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybetmişti, hasta sayısı ise 2 bin 91'di.
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İŞTE TÜRKİYE'NİN GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

ekim


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